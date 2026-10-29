Basler erhöht 2026-Prognose erneut: Auftragseingang bleibt stark
Basler auf Wachstumskurs: Kräftige Zuwächse bei Aufträgen, Umsatz und Gewinn prägen die ersten neun Monate 2026. Die starke Nachfrage lässt die Jahresprognose erneut steigen.
Foto: Basler AG
- **Auftragseingang:** In den ersten neun Monaten 2026 stieg er um 62 % auf 278,6 Mio. € gegenüber 171,8 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- **Umsatz:** Die Erlöse legten um 35 % auf 227,4 Mio. € zu (Vorjahr: 168,0 Mio. €).
- **Ergebnis:** Das EBITDA erhöhte sich auf 61,6 Mio. € und das EBIT auf 51,1 Mio. €; die EBIT-Marge stieg von 8,7 % auf 22,5 %.
- **Freier Cashflow:** Er erreichte 31,0 Mio. €, verglichen mit 11,7 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- **Nachfragetreiber:** Besonders gefragt waren Lösungen für Halbleiter- und Elektronikfertigung, Rechenzentren und Logistikautomation; starke Impulse kamen aus EMEA und Asien.
- **Prognose erneut angehoben:** Für 2026 erwartet Basler nun 295–300 Mio. € Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5–19,5 %. Dabei berücksichtigt die Prognose unter anderem Lieferkettenrisiken und mögliche Folgen der Produktionsunterbrechung bei Sony Kumamoto.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Basler ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Basler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,74 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.376,06PKT (-0,09 %).
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