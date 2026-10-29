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    Gewinn explodiert um 78 Prozent: Diese Rohstoff-Aktie überrascht alle!

    Dank des Kupfer-Booms

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    Boliden steigert den Gewinn um 78 Prozent und übertrifft die Erwartungen deutlich. Hohe Metallpreise treiben das Geschäft an, doch eine Kupfermine macht Probleme.

    Für Sie zusammengefasst
    Dank des Kupfer-Booms - Gewinn explodiert um 78 Prozent: Diese Rohstoff-Aktie überrascht alle!
    Foto: Rolf Schulten - imageBROKER

    Der schwedische Bergbau- und Metallkonzern Boliden profitiert kräftig vom Höhenflug der Metallpreise. Im dritten Quartal schoss der operative Gewinn um 67 Prozent auf 5,42 Milliarden schwedische Kronen (rund 490 Millionen Euro) nach oben. Der Umsatz kletterte um knapp 39 Prozent auf 30,44 Milliarden Kronen (rund 2,75 Milliarden Euro). Damit übertraf Boliden die Erwartungen der Analysten deutlich.

    Besonders beeindruckend fällt der bereinigte operative Gewinn aus. Ohne Neubewertung der Lagerbestände sprang dieser um 78 Prozent auf 4,89 Milliarden Kronen (rund 443 Millionen Euro). Analysten hatten laut FactSet lediglich 4,24 Milliarden Kronen (rund 384 Millionen Euro) erwartet. Auch der Gewinn je Aktie legte kräftig von 8,07 auf 13,69 Kronen (rund 1,24 Euro) zu.

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    Kupfer und Zink treiben den Gewinn

    Haupttreiber waren die gestiegenen Preise für Kupfer und Zink. Während Versorgungsengpässe die Metallpreise nach oben treiben, profitieren insbesondere die Minen des Konzerns. Auch das Geschäft mit Schmelzhütten entwickelte sich überraschend stark. Deren bereinigter operativer Gewinn hat sich auf 1,48 Milliarden Kronen (rund 134 Millionen Euro) mehr als verdoppelt. Operativ meldete Boliden mehrere Erfolge. Die finnische Kevitsa-Mine erreichte einen Rekord bei der Erzverarbeitung, während die Nickelverarbeitung im Werk Harjavalta einen neuen Höchststand erzielte. Auch die Wiederaufnahme der Produktion in Garpenberg verläuft nach Plan.

    Ein Problem bleibt trotz Rekordgewinnen

    Allerdings bereitet die Kupfermine Aitik weiterhin Schwierigkeiten. Wegen eines geringeren Kupfergehalts senkte Boliden seine Prognose für die Erzqualität. Gleichzeitig soll die verarbeitete Erzmenge auf 42 Millionen Tonnen steigen. Die Investitionsplanung für 2026 bleibt mit 15,5 Milliarden Kronen (rund 1,40 Milliarden Euro) unverändert. Ein weiterer Wachstumshebel ist die geplante Übernahme von 64,68 Prozent an Nexa Resources. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden und Bolidens Position im internationalen Metallgeschäft stärken. Ein Warnsignal liefert dagegen der freie Cashflow. Dieser halbierte sich auf 1,12 Milliarden Kronen (rund 101 Millionen Euro). Die höheren Metallpreise binden zusätzliche Liquidität im laufenden Geschäft.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Boliden Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 46,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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