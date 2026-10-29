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    ICANN begeht den International Internet Day und würdigt 57 Jahre globale Vernetzung.

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    LOS ANGELES, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) begeht heute den International Internet Day und würdigt damit die Pioniere, die zur Gründung des Internets beigetragen haben, sowie die globale Gemeinschaft, die dessen Betrieb weiterhin unterstützt. Anlässlich dieses Ereignisses jährt sich zum 57. Mal die erste Nachricht über ARPANET, einen Vorläufer des Internets.

    Finden Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung in vollem Umfang: https://www.multivu.com/icann/9384252-en-icann-marks-international-internet-day-recognizing-57-years-of-global-connection  

    ICANN logo

    Am 29. Oktober 1969 versuchten Forscher der University of California, Los Angeles, den Befehl „LOGIN" an einen Computer des Stanford Research Institute zu senden. Nur die ersten beiden Buchstaben, „LO", wurden übertragen, bevor das Empfangssystem abstürzte, aber ihre erfolgreiche Übertragung war die erste Host-zu-Host-Nachricht, die über ARPANET gesendet wurde. Obwohl unvollständig, markierte dieser kurze Austausch einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Internets, eines Netzwerks von Netzwerken, das schließlich Menschen auf der ganzen Welt verbinden sollte.

    Heutzutage sind die Menschen auf das Internet angewiesen, um ihrer Arbeit nachzugehen, am Unterricht teilzunehmen, ihre Finanzen zu verwalten und mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Unternehmen nutzen das Internet, um Kunden zu erreichen und mit Kollegen über Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Für viele Menschen sind diese Aktivitäten so selbstverständlich, dass die technische Koordination, die sie ermöglicht, weitgehend unsichtbar bleibt.

    Dieser historische Datenaustausch im Jahr 1969 hing davon ab, dass ein Computer einen anderen erreichen konnte. Die Arbeit von ICANN adressiert genau dieses grundlegende Bedürfnis auf globaler Ebene. Durch die Koordination der eindeutigen Kennungen des Internets, einschließlich Domainnamen und Internetprotokolladressen, unterstützt ICANN die Systeme, die es Computern und Geräten ermöglichen, einander zu finden. Die Reichweite des heutigen Internets hängt davon ab, dass dieses gemeinsame System von Namen und Nummern netzwerkübergreifend konsistent funktioniert.

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