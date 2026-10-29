Plötzlich 400 Milliarden mehr! Südafrikas Wirtschaft sorgt für Staunen

Südafrikas Wirtschaft ist deutlich größer als bislang angenommen. Nach einer umfassenden Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) kommt das nationale Statistikamt Statistics South Africa zu einem überraschenden Ergebnis: Die Wirtschaftsleistung lag 2025 bei 8,04 Billionen Rand (rund 483 Milliarden US-Dollar). Zuvor waren lediglich 7,64 Billionen Rand gemeldet worden. Damit ist die Wirtschaft rechnerisch um 5,3 Prozent beziehungsweise rund 402 Milliarden Rand größer.

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Für das neue Basisjahr 2022 wurde die Wirtschaftsleistung um 4,9 Prozent auf 6,99 Billionen Rand nach oben korrigiert. Die Statistikbehörde änderte dafür das bisherige Basisjahr von 2015 auf 2022 und berücksichtigte zusätzliche Wirtschaftsdaten.

Illegaler Bergbau sorgt für Überraschung

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Bergbau. Dessen Wirtschaftsleistung wurde um 12,5 Prozent nach oben korrigiert. Ein wesentlicher Grund ist die stärkere Berücksichtigung illegaler Bergbauaktivitäten, darunter die Förderung von Gold und anderen Edelmetallen. Auch der Finanz- und Immobiliensektor wurde um 9,1 Prozent aufgewertet. Zudem flossen bislang unzureichend erfasste Aktivitäten wie Fahrdienste, illegales Glücksspiel und selbst erzeugter Strom in die Berechnungen ein.

Staatsverschuldung plötzlich deutlich niedriger

Die neuen Zahlen könnten Südafrikas Position an den Finanzmärkten verbessern. Nach Berechnungen von PSG-Chefökonom (PSG Financial Services, einen südafrikanischen Finanzdienstleistungskonzern) Johann Els könnte die staatliche Schuldenquote im laufenden Haushaltsjahr rechnerisch von 78,2 auf 74,5 Prozent des BIP sinken. Auch das Haushaltsdefizit würde gemessen an der Wirtschaftsleistung geringer ausfallen. Das könnte die Beurteilung südafrikanischer Staatsanleihen durch Investoren und Ratingagenturen begünstigen. Gleichzeitig baut Südafrika seinen Vorsprung vor Nigeria als größte Volkswirtschaft Subsahara-Afrikas aus.

Allerdings bedeutet die Aufwertung keinen plötzlichen Wirtschaftsboom. Die höhere Wirtschaftsleistung entsteht durch eine genauere statistische Erfassung. Tatsächlich wurde das reale Wachstum für 2025 sogar von 1,1 auf 0,9 Prozent nach unten korrigiert.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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