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    Basler hebt Jahresausblick dank starkem dritten Quartal erneut

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    Für Sie zusammengefasst
    • Basler hebt Jahresziele erneut deutlich an
    • Umsatz soll 295 bis 300 Millionen Euro erreichen
    • Umsatz wächst, Ebitmarge steigt auf 22,5 Prozent
    Basler hebt Jahresausblick dank starkem dritten Quartal erneut
    Foto: Basler AG

    AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der gute Lauf beim Bildverarbeitungsspezialisten Basler hält an. Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Den Erlös taxiert der Vorstand für dieses Jahr jetzt auf 295 bis 300 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ahrensburg mitteilte. Zuletzt hatte die SDax -Firma lediglich 270 bis 290 Millionen angepeilt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen es 17,5 bis 19,5 Prozent werden und damit deutlich mehr als mit 12,5 bis 14,5 Prozent bisher in Aussicht gestellt. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion um vier Prozent zu.

    Zusätzlichen Optimismus verlieh das Abschneiden im bisherigen Jahresverlauf. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz laut vorläufigen Zahlen um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro, die operative Marge (Ebit) kletterte von 8,7 Prozent ein Jahr zuvor auf 22,5 Prozent. Der Auftragseingang schwoll gar um 62 Prozent auf 278,6 Millionen Euro an./men/he

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    ISIN:DE0005102008WKN:510200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,85 % und einem Kurs von 24,00 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +9,09 %/+25,25 % bedeutet.





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