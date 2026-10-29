TKMS-Rivale sprengt alle Erwartungen – Anleger völlig aus dem Häuschen!

Besonders hart getroffen hat es neben Renk und Rheinmetall am deutschen Aktienmarkt die Aktie des TKMS-Rivalen und US-Marineschiffbauers Huntington Ingalls Industries . Ausgehend vom Allzeithoch bei 460 US-Dollar stürzte das Papier zeitweise 45 Prozent in die Tiefe. Eine zwischenzeitlich angehobene Gesamtjahresprognose sorgte nur vorübergehend für eine Erholung.

Nach einem Hoch zu Beginn des Iran-Krieges notierten Aktien aus der Rüstungsbranche trotz anhaltenden geopolitischen Spannungen und noch immer fehlenden Friedenslösungen in der Ukraine und im Iran in den vergangenen Monaten in hartnäckigen Abwärtstrends.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Huntington Ingalls Industries lässt Mega-Zahlen vom Stapel

Doch die Zahlen, die der Konzern am Donnerstag im Gepäck hatte, fielen so gut aus, dass die Aktie von Anlegerinnen und Anlegern nicht mehr ignoriert werden konnte. Sie explodierte zeitweise um 20 Prozent. Selbst nach Gewinnmitnahmen blieb ein zweistelliger Kursanstieg.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 10,6 Prozent auf 3,54 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen um 170 Millionen US-Dollar übertroffen.

Am stärksten entwickelten sich die Geschäfte bei der traditionsreichen Werft Newport News Shipbuilding, wo die Erlöse um 293 Millionen US-Dollar beziehungsweise 18,1 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar kletterten. Hier wurde das vorläufige Baulos für den nuklear betriebenen Flugzeugträger John F. Kennedy vergeben.

Ingalls Shipbuilding steigerte seinen Umsatz um 5,8 Prozent auf 876 Millionen US-Dollar. Hier wurden der Lenkwaffenzerstörer George M. Neal vom Stapel gelassen und mit dem Bau eines weiteren Schwesterschiffs begonnen. Im Raketengeschäft legte Huntington Ingalls Industries um rund 1 Prozent auf 792 Millionen US-Dollar zu.

Margen legen kräftig zu, Gewinn +50 Prozent

Eine noch größere Überraschung bot der Konzern auf der Ertragsseite. Der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung) GAAP fiel mit 5,48 US-Dollar deutlich über dem Erwartungswert von 4,43 US-Dollar aus.

Möglich wurde das durch Fortschritte bei den lange vergleichsweise schwachen Margen. Die operative Marge kletterte von 5,0 auf 7,0 Prozent, die Segmentmargen von 5,6 auf 7,4 Prozent. Dadurch legte der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn um fast 50 Prozent von 145 auf 217 Millionen US-Dollar zu. Das entspricht dem besten Quartalsergebnis seit fast 3 Jahren. Auch der Anstieg des operativen Cashflows von 118 auf 520 Millionen US-Dollar machte Eindruck auf die Anlegerinnen und Anleger.

Prognose erneut angehoben

Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung sowie einer anhaltend guten Auftragslage hat das Unternehmen seinen Ausblick angehoben. Statt 10,2 bis 10,4 Milliarden US-Dollar erwartet Huntington Ingalls Industries jetzt 10,5 bis 10,7 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Für die operative Marge werden 6,0 bis 6,5 Prozent erwartet, das entspricht der vorigen Schätzung. Auch die Cashflow-Prognose (FCF) von 500 bis 600 Millionen US-Dollar wurden bestätigt. Für 2026 und 2027 sieht das Management Barmittelzuflüsse in Höhe von 1,2 bis 1,3 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben von CEO Chris Kastner sind die Erlöse bis 2030 bereits zu 90 Prozent durch bestehende Aufträge gedeckt.

Aktie zwischenzeitlich +20 Prozent

Die Begeisterung über das gute Abschneiden war zeitweise grenzenlos, die Aktie legte kurz nach Handelseröffnung um bis zu 20 Prozent zu. Anschließend kühlte sich die Euphorie etwas ab und die Gewinne wurden auf etwa 12,5 Prozent begrenzt. Charttechnisch ist Huntington Ingalls Industries mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie nichtsdestotrotz ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung geglückt.

Gegenüber dem Jahresauftakt liegt das Papier zwar noch knapp 8 Prozent zurück, gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat das Vorzeichen jedoch zugunsten eines Plus von etwa 5 Prozent gewechselt. Die starken Zahlen führten außerdem zu Ansteckungseffekten. TKMS legte rund 2,5 Prozent zu, der italienische Mitbewerber Fincantieri erzielte ein Plus von etwa 2,0 Prozent.

Fazit: Das dürfte noch nicht alles gewesen sein!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Huntington Ingalls Industries selbst nach den zweistelligen Kursgewinnen vom Donnerstag überdurchschnittlich günstig bewertet. Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Gewinnvielfaches von 15,1 und für 2027 von 13,2 geschätzt. Das liegt meilenweit unter dem Branchenmittel von 19,2 und erst recht unter den Gewinnvielfachen von TKMS (KGVe 2026: 43,6) und Fincantieri (KGVe 2026: 25,5.

Auch gegenüber der historischen Norm liegt die Aktie um etwa 5 bis 10 Prozent zurück. Das deutet auf signifikantes Aufwärtspotenzial hin. Von Analystinnen und Analysten wird dieses angesichts einer Fair-Value-Schätzung von 356,43 US-Dollar auf rund 13 Prozent. Das beeindruckende Zahlenwerk dürfte jedoch schon bald zu Kurszielanpassungen nach oben und damit zu weiterem Rückenwind für die Kursentwicklung führen.

Übrigens: Huntington Ingalls Industries hatten wir als Long-Kandidaten in der Zahlenvorschau unseres Podcasts "Börse, Baby!" vorgestellt. Welche zwei weiteren Werte vor den Zahlen noch spannend sind, hören Sie auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



