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    Matador: Zusatzschub für die Gewinnentwicklung

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    Ein substanzieller Teil des Portfolios von Matador Secondary Private Equity, das aus verschiedenen PE-Secondary Fonds besteht, entfällt auf Investments in den USA. Daher beeinflusst die Entwicklung des Dollar-Wechselkurses zum Schweizer Franken immer auch das Ergebnis der Gesellschaft. Ähnliches gilt für Euro-Investments, die zweite große Säule des Portfolios. Im letzten Jahr war das nachteilig, da die Aufwertung des Franken insgesamt für erfasste Währungsverluste von 7,2 Mio. Franken gesorgt hat. Trotz des Nettoerfolgs aus Fondsengagements in Höhe von 4,3 Mio. Franken musste deshalb ein Jahresverlust von -5,3 Mio. Franken ausgewiesen werden.

    In diesem Jahr sieht es aber deutlich besser aus, denn der Franken wertet bislang vor allem zum US-Dollar ab. Im ersten Halbjahr sind daher kumuliert Währungsgewinne in Höhe von 1,3 Mio. Franken erfasst worden. Da zugleich der Nettoerfolg aus den Fonds um 30 Prozent auf 4,0 Mio. Franken gestiegen sind, konnte die Gesellschaft einen Halbjahresgewinn von 5,0 Mio. Franken ausweisen, nach einem Verlust von 4,0 Mio. Franken im Vorjahr.

    Zwar bildet das Währungsergebnis überwiegend erst einmal Buchgewinne und -verluste ab, trotzdem beeinflussen die Währungsrelationen die künftig in Franken erzielbaren Rückflüsse. Und schon jetzt spiegelt sich das im Erfolg und damit im Eigenkapital je Aktie wider, der für Matador Secondary Private Equity eine wesentliche Kennzahl ist.

    Diese dürfte im laufenden Jahr daher deutlich profitieren. Zumal das Unternehmen mit den Halbjahreszahlen auch belegt hat, dass sich die Fonds im Portfolio in Summe weiter sehr positiv entwickeln. Denn Matador hat vor allem in die Segmente Small/Mid Cap Buyout und VC investiert, die von dem zinsinduzierten Druck in anderen Bereichen des PE-Marktes (Large Buyout, Private Debt) wenig betroffen sind.

    In Summe stehen die Chancen gut, dass sich die positive Ergebnisentwicklung bei Matador Secondary Private Equity fortsetzt, was früher oder später auch an der Börse wieder angemessen honoriert werden sollte.

    (aktien-globlal.de, erstellt 29.10.26, 14:51 Uhr, veröffentlicht 29.10.26, 15:42 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Matador Secondary Private Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 3,71EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.






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