CATL stellt auf der All Energy 2026 weltweit ein Energiespeichersystem mit extrem hoher Kapazität vor und unterzeichnet drei Absichtserklärungen für Partnerschaften in Australien

MELBOURNE, Australien, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) hat heute auf der All Energy Australia 2026 im Rahmen einer weltweiten Markteinführung TENER+ vorgestellt und dort auch TENER Sodium präsentiert. Das Unternehmen unterzeichnete Absichtserklärungen (MoU) mit Hitachi Energy, der EPEC Group und der UNSW Sydney, um die Umsetzung und den Netzanschluss von Batterieprojekten im Großmaßstab in Australien voranzutreiben.

TENER: Entwickelt für langfristige Leistung und die anspruchsvollen Netzanschlussanforderungen in Australien

Die Energiespeichersysteme TENER+ und TENER Sodium von CATL sind darauf ausgelegt, die Zuverlässigkeit und langfristige Leistung zu bieten, die australische Energieprojekte im Großmaßstab benötigen. Sie wurden für raue Wetterbedingungen entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die Einhaltung der anspruchsvollen Netzanschlussanforderungen in Australien gewährleisten und Projektfinanzierern Vertrauen in die Zuverlässigkeit und langfristige Leistung vermitteln, die die Einnahmen aus dem Batteriebetrieb sichern.

TENER+ ist ein Energiespeichersystem mit einer Kapazität von 9 MWh und extrem hoher Speicherkapazität, das Entwicklern hilft, einen längerfristigen Projektwert zu erzielen und die Speicherkapazität ihres Projekts zu maximieren. TENER+ reduziert die Anzahl der benötigten Container um bis zu 40 % und die Grundfläche des Projekts um 12 %, was es ideal für Projekte macht, die mit Platzmangel zu kämpfen haben. Sein intelligentes Wärmemanagementsystem sorgt für einen höheren Rundlaufwirkungsgrad und einen geringeren Hilfsstromverbrauch. Mehrere TENER+-Batterien können mit einem einzigen Klick gleichzeitig in Betrieb genommen werden, um die Projektumsetzung zu optimieren.

TENER+ ist für eine Lebensdauer von 25 Jahren ausgelegt und verfügt über eine Flüssigkeitskühlung sowie Schutzmaßnahmen für feuchte und küstennahe Umgebungen. Der Geräuschpegel bleibt in 1 Meter Entfernung unter 65 dBA. Das „No-Heat-Island"-Design mit oberer Abluftführung leitet die heiße Luft vertikal nach oben, weg von benachbarten Einheiten. Dies verhindert eine horizontale Wärmeabgabe und minimiert die thermische Belastung benachbarter PCS-Einheiten, sodass diese auch unter extremen Sommerbedingungen mit voller Nennleistung betrieben werden können.