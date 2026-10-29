Börsenstart USA - 29.10. - US Tech 100 schwach -0,73 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:34) bei 52.337,21 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: Merck & Co +3,17 %, Boeing +3,07 %, Nike (B) +3,04 %, American Express +2,33 %, Cisco Systems -1,72 %

Flop-Werte: Microsoft -7,78 %, Caterpillar -7,09 %, Amazon -3,85 %

Der US Tech 100 steht bei 29.376,74 PKT und verliert bisher -0,73 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +7,88 %, Fortinet +4,32 %, Intuit +3,67 %, Moderna +3,38 %, Rocket Lab Corporation +3,18 %

Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -20,18 %, Lumentum Holdings -9,37 %, Honeywell Aerospace -7,99 %, Microsoft -7,78 %, Marvell Technology -5,49 %

Der US 500 steht bei 7.709,74 PKT und verliert bisher -0,21 %.

Top-Werte: Norwegian Cruise Line +13,75 %, Textron +13,17 %, Huntington Ingalls Industries +10,22 %, Builders Firstsource +9,21 %, Generac Holdings +7,92 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -9,37 %, ServiceNow -8,50 %, Microsoft -7,62 %, Caterpillar -7,09 %, Trane Technologies -6,81 %

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