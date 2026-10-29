Basler gewinnt nach erneuter Prognoseanhebung 11,10 %

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Basler Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Basler hebt nach einem starken dritten Quartal erneut die Jahresprognose für 2026 an. Der Bildverarbeitungsspezialist erwartet bei Umsatz und Profitabilität nun mehr als zuletzt avisiert. Starke Auftragseingänge und eine robuste Nachfrage stützen den Wachstumskurs und geben der Aktie Auftrieb.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um +11,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Basler um +56,98 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,01 %. Basler entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Die Aktie von Basler erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,84 %. Über 5 Jahre lag sie bei -17,77 %, über 10 Jahre bei 13,10 %.

Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,86 % 1 Monat +5,14 % 3 Monate +0,10 % 1 Jahr +32,43 %

Stand: 29.10.2026, 16:00 Uhr

Der gute Lauf beim Bildverarbeitungsspezialisten Basler hält an. Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Den Erlös taxiert der …

Basler’s growth accelerates: surging orders, stronger profits and robust global demand prompt a higher 2026 outlook, despite supply-chain pressures.

Basler auf Wachstumskurs: Kräftige Zuwächse bei Aufträgen, Umsatz und Gewinn prägen die ersten neun Monate 2026. Die starke Nachfrage lässt die Jahresprognose erneut steigen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,17 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Plus, mit +0,62 %.

Informationen zur Basler Aktie

Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 759,15 Mio.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Basler Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Basler Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.