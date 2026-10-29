UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Daten zum Upgrade-Verhalten bei Postpaid-Kunden von T-Mobile auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Die Daten seien wie auch schon bei wie AT&T und Verizon gemischt ausgefallen, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe zudem darauf hingewiesen, dass die Umsätze mit Endgeräten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um circa 13 Prozent gestiegen seien. Unter dem Strich ergebe sich für ihn keine Notwendigkeit, seine Schätzungen für das iPhone-Geschäft von Apple zu ändern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 313,4EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Vogt
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 296
Kursziel alt: 296
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Vogt
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 296
Kursziel alt: 296
Währung: USD
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