🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeeva Systems Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Veeva Systems Registered (A)

    Veeva Summit präsentiert KI- und Dateninnovationen zur Weiterentwicklung von Agentic Commercial

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Veeva Summit präsentiert KI- und Dateninnovationen zur Weiterentwicklung von Agentic Commercial
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche, UCB und weitere Unternehmen stellen neue Ansätze für vernetzte Kundenbindung, agentenbasiertes MLR und medizinische Wirkung vor

    BARCELONA, Spanien, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Führungskräfte von AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche und UCB zu den Referenten gehören, die auf dem Veeva Commercial Summit Europe vom 18. bis 19. November in Kopenhagen, Dänemark, Strategien zur Förderung kommerzieller und medizinischer Exzellenz vorstellen werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Veeva Systems A!
    Long
    295,48€
    Basispreis
    1,72
    Ask
    × 12,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    347,95€
    Basispreis
    3,51
    Ask
    × 7,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Veeva Systems

    Die Teilnehmer erfahren, wie branchenspezifische KI es Vertriebs-, Marketing- und medizinischen Teams ermöglicht, die Kundenbindung zu verbessern, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und die Bereitstellung konformer Inhalte zu beschleunigen. Veeva wird veranschaulichen, wie Interaktionen vor Ort und im digitalen Bereich zu „Commercial Evidence" werden können, wodurch Biopharmaunternehmen die Bedürfnisse von medizinischen Fachkräften und Patienten besser verstehen und die Behandlungsergebnisse verbessern können.

    Als eine der größten Zusammenkünfte von Führungskräften aus dem Life-Sciences-Bereich in Europa bringt der Veeva Commercial Summit mehr als 1.200 Branchenexperten zusammen. In über 100 Vorträgen werden Kundenerfolge und KI-Innovationen mit Commercial Cloud und Data Cloud beleuchtet, darunter:

    Erschließung neuer Möglichkeiten mit Agentic Commercial

    • Grünenthal und Roche skalieren die agentische Kundenbindung, um vernetzte HCP-Erlebnisse über Außendienst, digitale Kanäle und Veranstaltungen hinweg zu ermöglichen
    • GSK und andere führende Biopharmaunternehmen ermöglichen mit „Agentic CRM" eine intelligentere, personalisierte Erfahrung für medizinische Fachkräfte
    • BeOne Medicines nutzt Erkenntnisse aus dialogorientierter KI auf Markenwebsites, um Behandlungshindernisse für medizinische Fachkräfte und Patienten zu identifizieren und zu beseitigen
    • Bristol Myers Squibb beschleunigt die Genehmigung von Werbeinhalten und steigert die Produktivität durch agentenbasierte MLR.

    Aufbau der Datengrundlage für KI

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Veeva Summit präsentiert KI- und Dateninnovationen zur Weiterentwicklung von Agentic Commercial AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche, UCB und weitere Unternehmen stellen neue Ansätze für vernetzte Kundenbindung, agentenbasiertes MLR und medizinische Wirkung vor BARCELONA, Spanien, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Veeva …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     