Veeva Summit präsentiert KI- und Dateninnovationen zur Weiterentwicklung von Agentic Commercial

AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche, UCB und weitere Unternehmen stellen neue Ansätze für vernetzte Kundenbindung, agentenbasiertes MLR und medizinische Wirkung vor

BARCELONA, Spanien, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Führungskräfte von AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche und UCB zu den Referenten gehören, die auf dem Veeva Commercial Summit Europe vom 18. bis 19. November in Kopenhagen, Dänemark, Strategien zur Förderung kommerzieller und medizinischer Exzellenz vorstellen werden.