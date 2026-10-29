Veeva Summit präsentiert KI- und Dateninnovationen zur Weiterentwicklung von Agentic Commercial
AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche, UCB und weitere Unternehmen stellen neue Ansätze für vernetzte Kundenbindung, agentenbasiertes MLR und medizinische Wirkung vor
BARCELONA, Spanien, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Führungskräfte von AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche und UCB zu den Referenten gehören, die auf dem Veeva Commercial Summit Europe vom 18. bis 19. November in Kopenhagen, Dänemark, Strategien zur Förderung kommerzieller und medizinischer Exzellenz vorstellen werden.
Die Teilnehmer erfahren, wie branchenspezifische KI es Vertriebs-, Marketing- und medizinischen Teams ermöglicht, die Kundenbindung zu verbessern, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und die Bereitstellung konformer Inhalte zu beschleunigen. Veeva wird veranschaulichen, wie Interaktionen vor Ort und im digitalen Bereich zu „Commercial Evidence" werden können, wodurch Biopharmaunternehmen die Bedürfnisse von medizinischen Fachkräften und Patienten besser verstehen und die Behandlungsergebnisse verbessern können.
Als eine der größten Zusammenkünfte von Führungskräften aus dem Life-Sciences-Bereich in Europa bringt der Veeva Commercial Summit mehr als 1.200 Branchenexperten zusammen. In über 100 Vorträgen werden Kundenerfolge und KI-Innovationen mit Commercial Cloud und Data Cloud beleuchtet, darunter:
Erschließung neuer Möglichkeiten mit Agentic Commercial
- Grünenthal und Roche skalieren die agentische Kundenbindung, um vernetzte HCP-Erlebnisse über Außendienst, digitale Kanäle und Veranstaltungen hinweg zu ermöglichen
- GSK und andere führende Biopharmaunternehmen ermöglichen mit „Agentic CRM" eine intelligentere, personalisierte Erfahrung für medizinische Fachkräfte
- BeOne Medicines nutzt Erkenntnisse aus dialogorientierter KI auf Markenwebsites, um Behandlungshindernisse für medizinische Fachkräfte und Patienten zu identifizieren und zu beseitigen
- Bristol Myers Squibb beschleunigt die Genehmigung von Werbeinhalten und steigert die Produktivität durch agentenbasierte MLR.
Aufbau der Datengrundlage für KI