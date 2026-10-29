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    Telekom rudert zurück: Ist die Megafusion mit T-Mobile US jetzt vom Tisch?

    6 von 6 Analysten sagen Kaufen

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Telekom legt die Megafusion mit T-Mobile US vorerst auf Eis, die Aktie springt an. Analysten sehen über 40 Prozent Potenzial, das Europageschäft ist an der Börse kaum eingepreist. Doch eine Gefahr bleibt.

    Für Sie zusammengefasst
    6 von 6 Analysten sagen Kaufen - Telekom rudert zurück: Ist die Megafusion mit T-Mobile US jetzt vom Tisch?
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Die Deutsche Telekom zieht die Handbremse. Der Bonner Konzern verzichtet vorerst auf ein formelles Angebot für eine Fusion mit seiner Tochter T-Mobile US, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Ein Grund sei der Widerstand des Betriebsrats. Die Aktie legte am Donnerstag zeitweise um 2,2 Prozent auf 25,70 Euro zu. Ein Angebot zu einem späteren Zeitpunkt sei aber möglich, heißt es.

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    Der Plan sah eine gemeinsame Holding vor, die Aktien beider Unternehmen übernehmen sollte. Es wäre der größte Zusammenschluss börsennotierter Konzerne aller Zeiten geworden. Doch der Gegenwind wuchs. Arbeitnehmervertreter besetzen die Hälfte der Sitze im Aufsichtsrat. Der Bund hält direkt und über die Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau zusammen gut 28 Prozent. Bei einer Fusion würde sein Einfluss schrumpfen. Zudem stieg im September der aktivistische Investor Elliott ein. Er drängt seitdem auf ein Ende der Pläne.

    T-Mobile US liefert, die Aktie leidet

    Am Mittwoch meldete T-Mobile US einen Umsatzanstieg und mehr Vertragskunden als erwartet. Der Konzern hob seine Prognose für den freien Mittelzufluss an. "Immer mehr Familien und Unternehmen entscheiden sich für T-Mobile", sagt Chef Srini Gopalan. Trotzdem verlor die Aktie seit Jahresbeginn fast 30 Prozent.

    T-Mobile US

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    Mit rund 157 Milliarden US-Dollar ist T-Mobile US aber noch immer mehr wert als die Mutter mit knapp 120 Milliarden Euro.

    Konzernrest kaum eingepreist

    Der Anteil von gut der Hälfte an T-Mobile US ist laut Ariva rund 75 Milliarden Euro wert. Für das übrige Geschäft in Deutschland und Europa bleiben damit nur etwa 45 Milliarden Euro. Anleger zahlen laut MarketScreener 12,20 Euro für jeden Euro Gewinn, den Analysten für 2026 erwarten. Der KGV-Branchenschnitt liegt bei 15,6.

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    Alle raten zum Kauf

    Alle sechs bei Ariva erfassten Experten raten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel von 36,88 Euro liegt gut 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. JPMorgan bestätigte "Übergewichten" mit einem Ziel von 38 Euro. Die Unsicherheit über eine mögliche Fusion belaste die Aktie aber weiter, schreiben die Analysten. Am 5. November legt die Telekom ihre Zahlen für das dritte Quartal vor.

    Fazit

    Die Pause nimmt Druck von der Aktie. Eine teure Fusion mit neuen Aktien ist vorerst vom Tisch. Die Telekom-Aktie ist günstig bewertet. Das Geschäft außerhalb der USA preist die Börse kaum ein. Solange ein späteres Angebot möglich bleibt, dürfte die Unsicherheit aber nicht ganz verschwinden.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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