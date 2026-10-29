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    Kanada wendet sich von Trump ab: Kommt jetzt die Mega-Allianz mit der EU?

    Trump unter Druck!

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    Kanada und die EU planen eine engere Partnerschaft, um unabhängiger von den USA zu werden. Doch Deutschland bremst den Vorstoß von EU-Chefin von der Leyen.

    Trump unter Druck! - Kanada wendet sich von Trump ab: Kommt jetzt die Mega-Allianz mit der EU?
    Foto: Justin Tang - The Canadian Press

    Kanada könnte künftig enger an die Europäische Union gebunden werden als jedes andere Nichtmitglied. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte beim EU-Kanada-Gipfel in Montreal eine beispiellose Partnerschaft ins Gespräch. Ihr Ziel: Eine Zusammenarbeit, die einer EU-Mitgliedschaft möglichst nahekommt, ohne dass Kanada tatsächlich beitritt. Damit könnte sich das wirtschaftliche Kräfteverhältnis zwischen Europa und Nordamerika verschieben.

    Hinter der Initiative steht vor allem der wachsende Handelskonflikt mit den USA. Seit Präsident Donald Trump Zölle auf kanadische Waren verhängt hat, versucht Premierminister Mark Carney, die wirtschaftliche Abhängigkeit seines Landes vom südlichen Nachbarn zu reduzieren. Die USA nahmen 2025 noch rund 72 Prozent der kanadischen Warenexporte ab.

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    130 Milliarden Euro Handelsvolumen

    Die wirtschaftliche Grundlage für eine engere Partnerschaft ist bereits vorhanden. Nach Angaben der Europäischen Kommission erreichte der Waren- und Dienstleistungshandel zwischen Kanada und der EU im vergangenen Jahr rund 130 Milliarden Euro. Gegenüber 2016 entspricht das einem Anstieg um 80 Prozent. Besonders profitieren könnten Unternehmen aus den Bereichen Energie, Rohstoffe, künstliche Intelligenz und Rüstung. Kanada verfügt über wichtige Rohstoffvorkommen, während Europa seine Lieferketten unabhängiger gestalten möchte.

    Geprüft werden unter anderem zusätzliche Lieferungen von kanadischem Flüssigerdgas nach Europa sowie neue Unterseekabelverbindungen zwischen den Kontinenten. Auch bei KI-Regeln, Forschung und digitaler Infrastruktur wollen beide Seiten enger zusammenarbeiten.

    Deutschland bremst von der Leyen aus

    Allerdings stößt von der Leyens Vorstoß innerhalb der EU auf Widerstand. Deutschland, Frankreich und weitere Mitgliedstaaten lehnen die Bezeichnung einer "assoziierten Mitgliedschaft" bislang ab. Der Grund: Einen solchen Status sehen die europäischen Verträge nicht vor. Welche Rechte und Pflichten damit verbunden wären, ist ungeklärt. In der gemeinsamen Gipfelerklärung wurde der Begriff deshalb gestrichen. Stattdessen verständigten sich beide Seiten auf eine immer engere Assoziierung. Die konkreten Bedingungen sollen bis zum nächsten Gipfeltreffen 2027 ausgearbeitet werden.

    Für die Finanzmärkte eröffnet die Annäherung langfristig neue Perspektiven. Europäische Industrieunternehmen könnten von besser gesicherten Rohstofflieferungen profitieren, während kanadische Energie- und Bergbaukonzerne zusätzliche Absatzmärkte erschließen könnten. Politisch bleibt das Vorhaben brisant. Eine stärkere wirtschaftliche Hinwendung Kanadas zu Europa könnte die ohnehin angespannten Beziehungen zu US-Präsident Trump weiter belasten. Gleichzeitig laufen die Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa weiter.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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