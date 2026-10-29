UBS stuft T-Mobile US auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Telekommunikationskonzern habe positiv überrascht, schrieb John C. Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Prognose für das letzte Jahresviertel lasse vermutlich Spielraum für eine positive Überraschung./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: John C. Hodulik

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

