🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Zukunft der Paderborner Brauerei weiter ungewiss

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    Zukunft der Paderborner Brauerei weiter ungewiss
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PADERBORN/MESCHEDE (dpa-AFX) - Verkauf oder Schließung? Die Hängepartie für die mehr als 100 Beschäftigten der Paderborner Brauerei geht wenige Wochen vor Weihnachten weiter. Die Gespräche mit Interessenten zur Paderborner Brauerei dauerten noch an, teilte der Warsteiner-Konzern als Eigentümer mit.

    "Wir gehen jeder denkbaren Option gründlich nach und rechnen mit einer finalen Entscheidung in den nächsten Wochen", sage eine Sprecherin des Warsteiner-Konzerns. Zu einzelnen Interessenten oder Namen würden während der laufenden Gespräche zur Paderborner Brauerei keine Aussagen gemacht.

    Veltins beklagt Absage

    Mit Veltins offenbarte unterdessen ein großer Bierhersteller, Interesse an der Paderborner Brauerei bekundet zu haben. "Wir haben Interesse signalisiert", sagte ein Sprecher. Ende August habe Warsteiner solchen Gesprächen jedoch eine Absage erteilt. Die "Westfalenpost" berichtete darüber. "Das ist eine verpasste Chance für die Mitarbeiter", erklärte der Veltins-Sprecher.

    Warsteiner gab Trennung bekannt

    Im Mai hatte der Warsteiner-Konzern die Schließung seiner Brauerei in Herford im zweiten Halbjahr 2026 sowie die Trennung von der Paderborner Brauerei bekanntgegeben. Falls ein Verkauf der Brauerei in Paderborn nicht gelinge, solle der Betrieb dort zum Jahresende eingestellt werden. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warf dem Management Wortbruch vor.

    Zu einer Mitarbeiterversammlung hatte sich der Chefmanager des Konzerns, Bodo-Joachim Wendenburg, in Paderborn angekündigt, um zu informieren. Bis Ende Oktober waren Informationen zu dem Prozess erwartet worden. Der Konzern selbst hatte auch von einer Entscheidung im Herbst gesprochen.

    Die NGG hatte Ende Juli den Abschluss eines Sozialtarifvertrages für die rund 220 betroffenen Beschäftigte in Herford und Paderborn bekanntgegeben. So gebe es Abfindungen. Falls der Verkauf der Paderborner Brauerei scheitere, würden frühestens im November Kündigungen verschickt, hieß es damals.

    Höhere Auslastung in Warstein

    Der Familienkonzern um Warsteiner, der unter dem Namen der Gründerfamilie als Haus Cramer Gruppe agiert, kürzt mit der Trennung von diesen beiden Brauereien in Ostwestfalen-Lippe seine Kapazitäten um 30 Prozent. Die tiefen Einschnitte wurden mit dem sinkenden Bierkonsum in Deutschland begründet. Die Produktion der Biermarken Herforder und Paderborner wird nach Warstein verlagert. Damit werden die Anlagen an dem Stammsitz stärker ausgelastet.

    Sanierer als neuer Konzernchef

    Mit Wendenburg rückte im Juli ein Sanierer an die Spitze des Warsteiner-Mutterkonzerns. Vor wenigen Wochen gab er den Abbau von weiteren 125 Arbeitsplätzen bis Ende 2026 bekannt, der den Stammsitz Warstein betreffe.

    Veltins für Übernahmen offen

    Veltins ist nach der Übernahme der Marke Karamalz für weitere mögliche Zukäufe auch von Brauereien offen, wie Veltins-Chef Volker Kuhl bei seiner Halbjahresbilanz erklärte. Das grundsätzliche Interesse sei vorhanden, sich auch mit anderen Produktionsstätten zu beschäftigen. Die Großbrauerei in Meschede stoße mit der Karamalz-Produktion an ihre Kapazitätsgrenzen.

    Veltins, Warsteiner und Krombacher sind große Hersteller der am häufigsten getrunkenen Biersorte Pils und damit seit langem auch große Konkurrenten. Zumal die drei familiengeführten Großbrauereien nicht weit auseinander liegen./vd/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Zukunft der Paderborner Brauerei weiter ungewiss Verkauf oder Schließung? Die Hängepartie für die mehr als 100 Beschäftigten der Paderborner Brauerei geht wenige Wochen vor Weihnachten weiter. Die Gespräche mit Interessenten zur Paderborner Brauerei dauerten noch an, teilte der Warsteiner-Konzern …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     