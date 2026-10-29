UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle nach einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Software- und Datencenter-Konzern habe die Erwartungen sowohl der Anleihe- als auch der Aktieninvestoren erfüllt und sogar noch übertroffen, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies unter anderem auf den früher als erwartet positiven freien Barmittelzufluss. Zudem gebe es keinen Bedarf an Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung über das Geschäftsjahr 2027/28 hinaus, und die mittelfristige Prognose sei bestätigt worden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 126,2EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
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