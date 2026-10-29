UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle nach einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Software- und Datencenter-Konzern habe die Erwartungen sowohl der Anleihe- als auch der Aktieninvestoren erfüllt und sogar noch übertroffen, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies unter anderem auf den früher als erwartet positiven freien Barmittelzufluss. Zudem gebe es keinen Bedarf an Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung über das Geschäftsjahr 2027/28 hinaus, und die mittelfristige Prognose sei bestätigt worden./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 126,2EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 $ , was eine Steigerung von +77,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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