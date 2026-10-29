Basler schnellt an SDax-Spitze - Jahresausblick erneut angehoben
AKTIE IM FOKUS
- Basler-Aktie springt nach erneuter Prognoseanhebung
- Umsatz und Profitabilität dürften 2026 stärker steigen
- Neue Jahresziele liegen klar über den Markterwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Basler haben am Donnerstag mit einem Kurssprung auf die erneute Anhebung des Jahresausblicks reagiert. Die Papiere des Bildverarbeitungsspezialisten zogen zuletzt um zwölf Prozent auf 24,20 Euro an und erreichten damit das Niveau von Anfang Oktober. Zugleich hatten sie im kaum veränderten Nebenwerteindex SDax die Nase vorn.
Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Ein Händler zog ein klar positives Fazit und sprach von einer deutlichen Prognoseerhöhung, die klar über den Markterwartungen liege. Die neuen Untergrenzen der Umsatz- und Margenprognosen übertreffen nun die früheren Obergrenzen der ursprünglichen Zielbänder./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie
Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,70 % und einem Kurs von 24,40 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +9,53 %/+25,76 % bedeutet.
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