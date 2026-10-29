Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.10.2026
Top & Flop
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung und Widerstandsfähigkeit der Aktie nach der Korrektur. Kurse um 128 Euro gelten manchen als Kaufchance; ein KGV von 20 bis 21 für 2027 wird als wieder vertretbar eingeschätzt. Als Stützen gelten die positive Einschätzung der Bank of America und das Aktienrückkaufprogramm. Entscheidend seien dauerhaft schwarze Zahlen bei Siemens Gamesa, dessen Entwicklung sich zuletzt stabilisiert habe.
adidas
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 2
Performance 1M: +9,63 %
Performance 1M: +9,63 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 3
Performance 1M: +8,43 %
Performance 1M: +8,43 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 4
Performance 1M: -1,50 %
Performance 1M: -1,50 %
Hochtief
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 5
Performance 1M: -2,68 %
Performance 1M: -2,68 %
Bayer
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 6
Performance 1M: -6,84 %
Performance 1M: -6,84 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 7
Performance 1M: +3,50 %
Performance 1M: +3,50 %
Merck
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 8
Performance 1M: +8,32 %
Performance 1M: +8,32 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 9
Performance 1M: -6,85 %
Performance 1M: -6,85 %
Zalando
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 10
Performance 1M: +20,96 %
Performance 1M: +20,96 %
Symrise
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 11
Performance 1M: -1,73 %
Performance 1M: -1,73 %
Siemens
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 12
Performance 1M: -2,53 %
Performance 1M: -2,53 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 13
Performance 1M: -9,58 %
Performance 1M: -9,58 %
SAP
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 14
Performance 1M: +14,16 %
Performance 1M: +14,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs jüngsten Kursrückgang und mögliche Einstiegsgelegenheiten. Als Fundamentaldaten werden 26 % Cloudumsatzwachstum, ein höherer Cloud-Auftragsbestand und die angehobene Wachstumserwartung angeführt. Diskutiert wird, ob KI zusätzliche Gewinne bringt oder Sorgen über Kosten und Konkurrenz belastet. Einige sehen den langfristigen Kursverlauf positiv; zudem wird ein Goldman-Sachs-Kursziel von 258 Euro genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 28,66%
|PUT: 71,34%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -42,68 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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