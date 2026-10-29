Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung und Widerstandsfähigkeit der Aktie nach der Korrektur. Kurse um 128 Euro gelten manchen als Kaufchance; ein KGV von 20 bis 21 für 2027 wird als wieder vertretbar eingeschätzt. Als Stützen gelten die positive Einschätzung der Bank of America und das Aktienrückkaufprogramm. Entscheidend seien dauerhaft schwarze Zahlen bei Siemens Gamesa, dessen Entwicklung sich zuletzt stabilisiert habe.