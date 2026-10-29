Von der Leyen hält an Kanada-Plan fest

MONTREAL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält trotz Widerstand von Ländern wie Deutschland an der Idee einer assoziierten EU-Mitgliedschaft Kanadas fest. "Wir beide wollen unsere Beziehungen auf die höchstmögliche Ebene heben. Deshalb beraten wir derzeit über die Möglichkeit, dass Kanada das erste assoziierte Mitglied der Europäischen Union wird", sagte von der Leyen in Montreal vor dem EU-Kanada-Gipfel. "Wir können eine Partnerschaft aufbauen, die einer Mitgliedschaft näher kommt als alles, was wir bisher getan haben."

Von der Leyen hatte im September überraschend den Vorschlag einer "assoziierte Mitgliedschaft" Kanadas gemacht und das in Montreal eigentlich offiziell auf den Weg bringen wollen. Bundeskanzler Friedrich Merz und mehrere andere Staats- und Regierungschefs von EU-Ländern sorgten aber dafür, dass die Begriffe "assoziierte Mitgliedschaft" und "assoziiertes Mitglied" aus dem Entwurf für die geplante Abschlusserklärung des an diesem Donnerstag beginnenden EU-Kanada-Gipfels gestrichen wurden, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten in Brüssel erfuhr.