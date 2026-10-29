Millionenkredite für Raumfahrtfirmen in Deutschland und EU

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank und die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützen Deutschlands und Europas Raumfahrtindustrie mit Krediten in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro. Mit einer Finanzierungspartnerschaft über 560 Millionen Euro sollen Investitionen in Technologien wie wiederverwendbare Trägerraketen und Raumfahrzeuge, Antriebssysteme, Satellitenfertigung und Erdbeobachtung gefördert werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Diese Technologien bildeten die Grundlage für zahlreiche Anwendungen - von Kommunikation und Navigation über die Früherkennung von Waldbränden und die Überwachung von Umweltverschmutzung bis hin zu Sicherheitsanwendungen, heißt es weiter. "Rund die Hälfte der Investitionen wird voraussichtlich in Deutschland erfolgen, die übrigen Mittel sollen in anderen EU-Mitgliedstaaten eingesetzt werden." Die Kredite sollen Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zugutekommen.

Häufig erschwerter Zugang zu klassischen Bankkrediten



Wegen langer Entwicklungszeiten, komplexer Technologien und schwer kalkulierbarer wirtschaftlicher Erträge stünden Raumfahrtunternehmen häufig vor besonderen Finanzierungshürden.

Die Initiative baut auf der Zusammenarbeit zwischen der EU-Förderbank und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) auf, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Beide Institutionen arbeiteten daran, den Finanzierungsbedarf der europäischen Raumfahrtindustrie besser zu decken.

EU-Förderbank soll zum Erreichen politischer Ziele beitragen

Die EIB mit Sitz in Luxemburg ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Förderbank und als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig. Die Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die Bank soll grundsätzlich Investitionen unterstützen, die zur Erreichung der politischen Ziele der EU beitragen./rdz/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 31,31 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +5,91 %/+31,58 % bedeutet.



