Der Projektentwickler Charles S. Cohen sichert sich die vollständige Baufinanzierung für West Palm Point - den neuesten Büroturm in West Palm Beach.

WEST PALM BEACH, Fla., 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Charles S. Cohen, Präsident/CEO der Cohen Brothers Realty Corporation of Florida , dem Entwickler und Eigentümer von West Palm Point , gab heute bekannt, dass Cooper Horowitz die vollständige Projektfinanzierung für den neuesten Büroturm in West Palm Beach arrangiert hat. Das 400.000.000-Dollar-Projekt soll im ersten Quartal 2029 abgeschlossen sein.

„Cooper Horowitz ist stolz darauf, die Finanzierung für das Projekt West Palm Point im Auftrag von Herrn Cohen arrangiert zu haben", sagte Robert Horowitz von Cooper Horowitz, der die Finanzierung vermittelte. „West Palm Point überzeugte Kapitalgeber durch seine unersetzliche Lage, sein erstklassiges Design und die langjährige Erfahrung von Cohen Brothers bei der Realisierung wegweisender Projekte." Wir freuen uns, eine Finanzierungslösung gefunden zu haben, die der Qualität dieses Projekts gerecht wird, das eine neue, ikonische Bereicherung für die Skyline von West Palm Beach darstellen wird."

Entworfen vom weltbekannten Architekturbüro Pelli Clarke & Partners , wobei Nichols Architects als ausführendes Architekturbüro fungiert, wird West Palm Point einen ganzen Häuserblock in zentraler Lage im Herzen der Innenstadt von West Palm Beach einnehmen. Nach Fertigstellung wird der 23-stöckige, 438.000 Quadratfuß große Büroturm der Klasse AA+ Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss, eine weitläufige, 30 Fuß hohe Lobby, Bürodeckenhöhen von über 10 Fuß mit energieeffizienten Fenstern sowie ein 10-stöckiges, eigenständiges Parkhaus mit rund 1.200 Stellplätzen bieten. Das Projekt strebt die LEED-Gold- und Fitwel-Zertifizierung an.

"West Palm Point bietet eine wettbewerbsfähige Alternative auf dem Büromarkt von West Palm Beach, die weiterhin Unternehmen aus dem ganzen Land anzieht. „Das Projekt stellt den Höhepunkt von über sieben Jahren Planung, Vertragsvergabe und Schaffung erstklassiger Büroflächen dar, die die heutigen Büromieter verdienen. Meine vierzigjährige Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Bürogebäuden hat es mir ermöglicht, diese Anforderungen vorherzusehen und zu erfüllen", sagte Herr Cohen.

West Palm Point bietet seinen Mietern Zugang zu einem ein Hektar großen privaten, landschaftlich gestalteten Dachgarten mit Putting Green, Hundepark, Café, Veranstaltungsfläche und einer spektakulären Wasserinstallation, die von Fluidity entworfen wurde. Der Turm beherbergt ein Fitnesscenter mit Umkleideräumen und Duschen sowie ein Konferenzzentrum. Das Projekt wird mehrere gastronomische Angebote umfassen, wobei sich Einzelhandelsflächen entlang des gesamten Umfangs sowohl des Büroturms als auch der Garage erstrecken, wobei im zweiten Stock des Garagengebäudes ein Kreativraum vorgesehen ist.

West Palm Point ist strategisch günstig in der Nähe des Palm Beach County Convention Center, des Kravis Center for the Performing Arts, des Hilton Hotels und CityPlace und der Brightline gelegen. Palm Beach Island, der internationale Flughafen President Donald J. Trump und die Interstate 95 befinden sich in der Nähe.

Executive Leasing Agents for West Palm Point are John K. Criddle and Joseph Freitas of CBRE, with Marc Horowitz, Senior Vice President/National Director of Leasing, Cohen Brothers Realty Corporation.

Zum Designteam für West Palm Point gehören EDSA als Landschaftsarchitekt, AREA Architects als Innenarchitekt, L'Observatoire International für die Lichtplanung, Pentagram für die Umweltgrafik, Bliss & Nyitray als Tragwerksplaner, Langan als Bau- und Geotechnikingenieur, TLC Engineering Solutions als TGA-Planer und Coastal Construction für die Bauleitung.

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