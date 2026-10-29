Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkten Erwartungen für 2026 und den starken Kursrückgang. Vor den Zahlen am 5. November werden Auftragseingang, Lieferprobleme und der Ausblick auf 2027 als entscheidend gesehen. Der hohe Auftragsbestand und mögliche Effizienzgewinne durch die Produktionsverlagerung gelten als Chancen; Umsetzung und Margen bleiben unsicher. Einige Anleger kaufen nach, andere zweifeln an der Aktie.