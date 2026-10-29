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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,34 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +5,63 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,88 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,63 %.

    OHB
    Tagesperformance: -5,43 %
    Platz 3
    Performance 1M: +30,84 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,43 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,15 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,62 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkten Erwartungen für 2026 und den starken Kursrückgang. Vor den Zahlen am 5. November werden Auftragseingang, Lieferprobleme und der Ausblick auf 2027 als entscheidend gesehen. Der hohe Auftragsbestand und mögliche Effizienzgewinne durch die Produktionsverlagerung gelten als Chancen; Umsetzung und Margen bleiben unsicher. Einige Anleger kaufen nach, andere zweifeln an der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +4,40 %
    Platz 6
    Performance 1M: +19,53 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,40 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +3,49 %
    Platz 7
    Performance 1M: +17,45 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,49 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,85 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob der jüngste Kursrückgang eine Einstiegschance ist oder eine überzogene Bewertung korrigiert. Optimistische Stimmen verweisen auf die GaN-Massenfertigung, den Nvidia-Deal, E-Autos und mögliche positive Zahlen. Kritiker halten den vorherigen Anstieg für hypegetrieben und erwarten teils weitere Rückgänge bis unter 40 Euro.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 9
    Performance 1M: +14,84 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Zahlen und die gegensätzliche Einschätzung der Prognose: Umsatz und Marge legten zu, die EBIT-Margenprognose für 2026 wurde auf rund 37 % angehoben. Für 2027 erwartet ATOSS jedoch das untere Ende der Umsatzspanne, unter anderem wegen schwächerer Lizenz- und Beratungserlöse. Einige sehen Kurse unter 90 Euro als Kaufgelegenheit; diskutiert werden auch Kursziele und mögliche Sonderdividenden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ATOSS Software eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 10
    Performance 1M: +13,39 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    SAP
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 11
    Performance 1M: +13,53 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs jüngsten Kursrückgang und mögliche Einstiegsgelegenheiten. Als Fundamentaldaten werden 26 % Cloudumsatzwachstum, ein höherer Cloud-Auftragsbestand und die angehobene Wachstumserwartung angeführt. Diskutiert wird, ob KI zusätzliche Gewinne bringt oder Sorgen über Kosten und Konkurrenz belastet. Einige sehen den langfristigen Kursverlauf positiv; zudem wird ein Goldman-Sachs-Kursziel von 258 Euro genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 12
    Performance 1M: -9,81 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

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