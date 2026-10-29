Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +5,63 %
Performance 1M: -13,88 %
Tagesperformance: -5,43 %
Performance 1M: +30,84 %
Tagesperformance: +4,71 %
Performance 1M: +7,15 %
Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: -19,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,40 %
Performance 1M: +19,53 %
Tagesperformance: +3,49 %
Performance 1M: +17,45 %
Tagesperformance: +2,59 %
Performance 1M: -6,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,45 %
Performance 1M: +14,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: +13,39 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: +13,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: -9,81 %