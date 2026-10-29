Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Siemens-Energy-Aktie und die Einschätzung, dass Kurse um 128 Euro eine Kaufgelegenheit bieten. Diskutiert werden eine als wieder annehmbar bewertete Bewertung (KGV 20–21 für 2027), solide Zahlen, die Stabilisierung von Gamesa und das Aktienrückkaufprogramm als Kursstütze. Bank of America sieht die Bewertung trotz operativer Fortschritte als zu pessimistisch; zugleich werden mögliche Japan-Fusionspläne als Zukunftsthema eingeordnet.