Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,20 %
Performance 1M: -16,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,87 %
Performance 1M: +9,63 %
Tagesperformance: +4,77 %
Performance 1M: +8,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: -1,50 %
Tagesperformance: -4,06 %
Performance 1M: +3,22 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: -14,05 %
Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: -6,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,76 %
Performance 1M: -16,57 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: -6,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -4,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -3,58 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: +8,58 %
Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: -3,20 %
Tagesperformance: +2,14 %
Performance 1M: -2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: +13,53 %