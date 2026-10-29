🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.10.2026

    Top & Flop

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Anheuser-Busch InBev SA/NV!
    Long
    65,35€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,67€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 11,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Siemens-Energy-Aktie und die Einschätzung, dass Kurse um 128 Euro eine Kaufgelegenheit bieten. Diskutiert werden eine als wieder annehmbar bewertete Bewertung (KGV 20–21 für 2027), solide Zahlen, die Stabilisierung von Gamesa und das Aktienrückkaufprogramm als Kursstütze. Bank of America sieht die Bewertung trotz operativer Fortschritte als zu pessimistisch; zugleich werden mögliche Japan-Fusionspläne als Zukunftsthema eingeordnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -5,20 %
    Platz 2
    Performance 1M: -16,00 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Q3-Zahlen trotz eines um 19 % gestiegenen bereinigten Quartalsgewinns und verbesserter Effizienz. Im Fokus stehen Brasiliens schwächere Entwicklung und höhere Risikovorsorge; ihre Bedeutung für die Bewertung wird kontrovers eingeschätzt. Analysten sehen teils weiteres Kurspotenzial. Auch Dividenden und Aktienrückkäufe als mögliche Kursstützen werden diskutiert.

    adidas
    Tagesperformance: +4,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: +9,63 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,87 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 4
    Performance 1M: +8,43 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen kurzfristigen Boden und den Übergang vom Abwärtskanal zur Seitwärtsbewegung; ein Short Squeeze und Kursziele von 600–900 Euro werden kontrovers beurteilt. Einige erwarten wieder Kurse unter 1.000 Euro. Im Fokus stehen zudem die Zahlen am 5. November, Rheinmetalls Anteil am Leopard 2, ein zusätzlicher Schakal-Auftrag und mögliche Impulse von Kongsberg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 5
    Performance 1M: -1,50 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -4,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: +3,22 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,06 %.

    BBVA
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 7
    Performance 1M: -14,05 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,84 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen: Der Analystenkonsens gilt wegen Crop Science als vorsichtig; schwache BASF-Daten nähren Sorgen, während starke Nubeqa-Signale Hoffnung auf bessere Erlöse machen. Auch neue Fortschritte bei Asundexian und das Potenzial von Nubeqa werden positiv bewertet. Einige halten die Bayer-Aktie trotz jüngster Kursschwäche für günstig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 9
    Performance 1M: -16,57 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Nokia
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 10
    Performance 1M: -6,83 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Kooperation mit SpaceX oder eine Übernahme von Nokias Mobilfunksparte. Diskutiert werden Nokias Patente, Lizenzeinnahmen und die Bedeutung terrestrischer Netze für Starlink. Die Rolle von AI-RAN und Nvidia sowie Nokias technischer Vorsprung sind umstritten. Einzelne erwarten bei verdichteten Gerüchten Kurse von 11–12 Euro; andere halten die Kooperation für wenig wahrscheinlich und warnen vor einem Kauf allein wegen dieser Spekulation.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nokia eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 11
    Performance 1M: -4,90 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob der jüngste Kursrückgang eine Einstiegschance ist oder eine überzogene Bewertung korrigiert. Optimistische Stimmen verweisen auf die GaN-Massenfertigung, den Nvidia-Deal, E-Autos und mögliche positive Zahlen. Kritiker halten den vorherigen Anstieg für hypegetrieben und erwarten teils weitere Rückgänge bis unter 40 Euro.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 12
    Performance 1M: -3,58 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 13
    Performance 1M: +8,58 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,20 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 15
    Performance 1M: -2,04 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    SAP
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 16
    Performance 1M: +13,53 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     