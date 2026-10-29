Alphabet floppt - KI-Investitionen weiter im Fokus
AKTIEN IM FOKUS 2
- Alphabet schürt mit KI-Ausgaben neue Cashflow-Sorgen
- Alphabet-Aktien stürzen nach schwachem Quartal ab
- Microsoft meldet starkes Azure-Wachstum und Cashflow
(neu: Kurse und Stimmen)
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Google -Mutterkonzern Alphabet hat am Donnerstag im Technologiesektor die Laune wieder schlagartig getrübt. Der Internetkonzern heizte die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben wieder an, die zuletzt damit nur vorübergehend abgeflaut war. Der Branchenschwäche konnte sich auch Microsoft nicht entziehen, obwohl die Nachrichten von dem Softwareriesen besser aussahen. Beide Tech-Riesen hatten ihre Resultate am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt.
Anleger schauten einmal mehr auf das derzeit zentrale Thema der Investitionen in KI-Infrastruktur und fragten, ob sich diese irgendwann rentieren. Alphabet berichtete von steigenden Investitionen und war beim freien Barmittelzufluss milliardentief ins Minus gerutscht, woraufhin die Aktien in der Spitze um fast 14 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Ende März absackten. Zuletzt war das Minus dann noch fast 12 Prozent groß. Damit droht an einem einzigen Handelstag fast eine halbe Billion US-Dollar an Aktienwert vernichtet zu werden.
"Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung", resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Laut den Experten von Index-Radar gab Alphabet mehr für Investitionen aus, als das laufende Geschäft im Quartal an Geld einbrachte.
Bei Microsoft sah es in diesem Punkt auf den ersten Blick besser aus. Anders als Alphabet überraschte Microsoft eigentlich positiv damit, dass die Investitionen nicht ganz so hoch sind wie erwartet. Die Aktien starteten deshalb im Plus, rutschten dann aber im getrübten Tech-Umfeld mit 1,5 Prozent in die Verlustzone - auch belastet von der Nachricht, dass sich der Konzern Milliarden am Anleihemarkt besorgt, um weiter Geld in sein Wachstum investieren zu können. Das bisherige Rekordhoch konnten die Aktien nicht angreifen.
Was die Quartalszahlen betrifft, war das Fazit bei Microsoft gut. Der Softwareriese war besser als von Experten erwartet in das laufende Geschäftsjahr gestartet, angetrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Die Investitionsausgaben von Microsoft stiegen zwar um 30 Prozent auf gut 45 Milliarden Dollar, lagen damit aber unter den Erwartungen.
Bei Alphabet war das Fazit durchwachsener. Brad Erickson von RBC sprach von einem "unübersichtlichen Quartal", das vor allem den Pessimisten Argumente liefere. Im Suchmaschinengeschäft habe Alphabet enttäuscht und die Ziele gesenkt, und die Margen hätten wegen der höherer KI-Kosten die Erwartungen verfehlt.
Im Falle von Microsoft werteten es die Experten von Index Radar positiv, dass trotz der Investitionen ein milliardenhoher freier Mittelzufluss erwirtschaftet wurde. "Der KI-Ausbau kostet enorme Summen, lässt sich aber weiterhin aus dem laufenden Geschäft finanzieren", laute die Botschaft des Softwareriesen. Bei Alphabet dagegen sei die Rechnung eine ganze andere mit einem Free Cashflow, der mit rund neun Milliarden Dollar ins Minus gerutscht war.
"Bei Microsoft erkennen Anleger zunehmend, wie sich die hohen KI-Ausgaben in Wachstum und Cashflow niederschlagen. Alphabet muss dagegen beweisen, dass die Investitionen nicht nur das Cloud-Geschäft antreiben, sondern auch das lukrative Werbegeschäft langfristig stärken", hieß es weiter von Index Radar. Denn ausgerechnet die Suchmaschine, die den KI-Ausbau finanziere, könnte durch neue KI-Anwendungen unter Druck geraten./ajx/bek/tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 256,6 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +29,56 %/+243,54 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Ja. Die entscheidende Beteiligung lässt sich eindeutig identifizieren: SpaceX. Alphabet hat dies gestern Abend im Earnings-Call ausdrücklich bestätigt.
Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte, dass die Verluste im Beteiligungsergebnis hauptsächlich auf den gesunkenen Börsenkurs der SpaceX-Aktie im dritten Quartal zurückzuführen seien.
Wie stark hat SpaceX das Ergebnis belastet?
Kennzahl Q3 2025 2026
Gewinne/Verluste aus Aktienbeteiligungen +10,73 Mrd. USD −8,66 Mrd. USD
Gesamtes sonstiges Finanzergebnis +12,76 Mrd. USD −8,22 Mrd. USD
Gewinn je Alphabet-Aktie 2,87 USD 2,12 USD
Laut Barron's entstand bei der SpaceX-Beteiligung allein ein Bewertungsverlust von ungefähr 11 Mrd. USD vor Steuern. Dieser wurde teilweise durch andere Beteiligungsergebnisse ausgeglichen.
Allerdings liegt der bereinigte Gewinn laut Barron's auch ohne den SpaceX-Effekt noch unter den Analystenerwartungen. Der enttäuschende Börsenkurs lässt sich deshalb nicht ausschließlich mit einem Buchverlust erklären.
Mein Fazit: Die SpaceX-Abwertung ist für mich kein überzeugender Grund, Alphabet dauerhaft niedriger zu bewerten, sofern sich die operativen Aussichten nicht verschlechtern. Die hohen KI-Investitionen, deren Finanzierung und die künftigen Renditen bleiben die wesentlich wichtigeren Risiken.
Ich habe mir mal genauer die gestrigen Zahlen angeschaut:
Dabei fällt mir etwas Entscheidendes auf: Das operative Geschäft von Alphabet ist deutlich besser, als es der nachbörsliche Kurseinbruch von rund 10 % zunächst vermuten lässt. Allerdings gibt es bei den Investitionsausgaben ein ernst zu nehmendes Problem.
- Gesamtumsatz 127,6 Mrd. USD (+25 %), Starkes Wachstum
- Google Search 63,3 Mrd. USD (+12 %), Wachstum, aber unter Erwartungen
- Google Cloudm 30,7 Mrd. USD (+103 %), Herausragend
- Operatives Ergebnis, 40,6 Mrd. USD (+30 %), Sehr stark
- Operative Marge, 31,8 %, Weiterhin hoch
- Gewinn je Aktie (GAAP) 2,12 USD, Deutlich unter Konsens
- Freier Cashflow, −9,1 Mrd. USD, Klarer Schwachpunkt
Der entscheidende Unterschied: Während der ausgewiesene Nettogewinn um 25 % zurückging, stieg der operative Gewinn um 30 %.
Das bedeutet, dass Alphabet im eigentlichen Geschäft keineswegs eingebrochen ist. Der Gewinn je Aktie wurde unter anderem durch erhebliche Verluste aus Beteiligungsbewertungen belastet. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das EPS laut Reuters bei 2,67 USD – allerdings ebenfalls unter den erwarteten 3,02 USD.
Das eigentliche Problem liegt für mich weniger im Quartalsgewinn als in den enormen KI-Investitionen. Alphabet investierte allein im dritten Quartal rund 51,4 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 werden Investitionen von 195–205 Mrd. USD erwartet. 2027 sollen die Investitionsausgaben nochmals deutlich steigen. Gleichzeitig blieb der freie Cashflow bereits das zweite Quartal in Folge negativ.
Die Frage lautet also: Wie schnell verwandelt Alphabet seine enormen KI-Investitionen in zusätzliche Gewinne und Cashflows?
Hier stimmt mich Google Cloud ausgesprochen optimistisch. Ein Umsatzwachstum von 103 % ist für einen Geschäftsbereich dieser Größenordnung bemerkenswert. Allerdings muss sich zeigen, wie profitabel dieses Wachstum langfristig ist.
Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.