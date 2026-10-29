🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortinet AktievorwärtsNachrichten zu Fortinet

    Fortinet springt nach Wochenverlust von 21,05 % nach oben

    Spotlight

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fortinet klettert heute um 6,36 %, nachdem der Kurs im Tagesverlauf zunächst noch um 2,23 % im Minus liegt.

    Spotlight - Fortinet springt nach Wochenverlust von 21,05 % nach oben
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Nach einem Wochenverlust von 21,05 % verzeichnet Fortinet einen kräftigen Kursanstieg bei regem Handel. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,4-Fache des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für die Erholung ist nicht erkennbar; die Wettbewerber zeigen kein einheitliches Kursbild.

    Fortinet aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Fortinet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,27 % verkraften.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fortinet!
    Long
    122,53€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    199,70€
    Basispreis
    5,70
    Ask
    × 6,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fortinet Aktie damit um -21,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fortinet auf +78,82 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

    Die Aktie von Fortinet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,71 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,23 %, über 10 Jahre bei 39,79 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,87 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +1,94 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Plus, mit +3,34 %.

    Börsenstart USA - 29.10. - US Tech 100 schwach -0,73 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus


    Die vor einer Woche begonnene Erholungsrally an der Nasdaq-Börse bekommt am Donnerstag einen herben Dämpfer. Vor allem sorgte der Google -Mutterkonzern Alphabet mit enttäuschenden Quartalszahlen dafür, dass der Nasdaq 100 mit einem Rückschlag um …

    Fortinet: 25% Crash | T-Mobile: Beruhigung | VV: Aktie trotzt schwachen Zahlen


    Das KI-Fieber geht wieder zurück. Microsoft und Alphabet zeigen die beiden Seiten der KI-Medaille. Während der Softwarekonzern prächtig verdient, steigt die Verschuldung bei der Google-Mutter. Ein Warnsignal?

    Fortinet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,05 %
    1 Monat -20,79 %
    3 Monate -7,27 %
    1 Jahr +66,08 %
    Stand: 29.10.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Fortinet Aktie

    Fortinet ist ein US-Cybersicherheitsanbieter mit Fokus auf Firewalls, Secure SD-WAN und integrierte Security-Fabric-Plattform. Kernprodukt ist die FortiGate-Firewall-Familie, ergänzt um E-Mail-, Cloud- und Endpoint-Security. Starke Position im Enterprise- und Carrier-Segment. Wichtige Konkurrenten: Palo Alto Networks, Check Point, Cisco. USP: eigene ASIC-Chips, hohe Performance, breite, eng integrierte Produktpalette.

    Es gibt 734 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,84 Mrd.EUR € wert.

    Fortinet Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fortinet Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fortinet Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Fortinet

    +5,51 %
    -20,13 %
    -21,07 %
    -7,74 %
    +66,88 %
    +129,83 %
    +118,47 %
    +1.997,01 %
    +10.907,18 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE
    Fortinet direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spotlight Fortinet springt nach Wochenverlust von 21,05 % nach oben Fortinet klettert heute um 6,36 %, nachdem der Kurs im Tagesverlauf zunächst noch um 2,23 % im Minus liegt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     