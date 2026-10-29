Fortinet springt nach Wochenverlust von 21,05 % nach oben

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Fortinet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,27 % verkraften.

Nach einem Wochenverlust von 21,05 % verzeichnet Fortinet einen kräftigen Kursanstieg bei regem Handel. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,4-Fache des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für die Erholung ist nicht erkennbar; die Wettbewerber zeigen kein einheitliches Kursbild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fortinet Aktie damit um -21,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fortinet auf +78,82 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Die Aktie von Fortinet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,71 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,23 %, über 10 Jahre bei 39,79 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,87 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +1,94 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Plus, mit +3,34 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Fortinet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,05 % 1 Monat -20,79 % 3 Monate -7,27 % 1 Jahr +66,08 %

Informationen zur Fortinet Aktie

Stand: 29.10.2026, 17:00 Uhr

Fortinet ist ein US-Cybersicherheitsanbieter mit Fokus auf Firewalls, Secure SD-WAN und integrierte Security-Fabric-Plattform. Kernprodukt ist die FortiGate-Firewall-Familie, ergänzt um E-Mail-, Cloud- und Endpoint-Security. Starke Position im Enterprise- und Carrier-Segment. Wichtige Konkurrenten: Palo Alto Networks, Check Point, Cisco. USP: eigene ASIC-Chips, hohe Performance, breite, eng integrierte Produktpalette.

Es gibt 734 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,84 Mrd.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fortinet Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fortinet Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.