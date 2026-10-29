Aktien heute: AIXTRON springt an, Alnylam bricht ein

Ein kräftiger Auftragsschub begleitet den Kurssprung bei AIXTRON. Der Anlagenbauer profitiert von steigenden Investitionen in optische Datenverbindungen für KI-Rechenzentren. Im dritten Quartal liegt der Auftragseingang mit 274,9 Millionen Euro bei mehr als dem Doppelten des Vorjahreswerts. Der Auftragsbestand erreicht 549 Millionen Euro.

Am 29. Oktober 2026 entwickeln sich deutsche und amerikanische Aktienmärkte unterschiedlich. Der DAX gewinnt 1,35 Prozent, der TecDAX steigt um 1,09 Prozent und der Eurozone 50 um 0,70 Prozent. Dagegen verlieren der US Tech 100 0,34 Prozent und der US 30 0,52 Prozent. Unter den Einzelwerten fallen kräftige Ausschläge auf: AIXTRON profitiert von stark steigenden Aufträgen, DoorDash meldet Rekordwerte und eine Übernahmevereinbarung. Auf der Verliererseite stehen unter anderem Alnylam, Lumentum und Microsoft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die Aktie steigt um 9,99 Prozent auf 34,08 Euro. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 92,92 Prozent. Auf Monatssicht bleibt allerdings ein Rückgang von 5,79 Prozent.

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Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt Zuversicht. Die Diskussion konzentriert sich auf Optoelektronik, mögliche MicroLED-Anwendungen und die Erwartungen an 2027. Daneben stehen Fragen zu Gewinnmitnahmen und zur Absicherung der Positionen.

AIXTRON: 34,08€ (+9,99 %)

Fortinet: Tagesplus nach kräftigen Verlusten

Bei Fortinet steht der Tagesgewinn einem weiterhin deutlichen Wochenverlust gegenüber. Die Aktie des Cybersicherheitsanbieters steigt um 6,36 Prozent auf 122,72 Euro. Auf Wochensicht verliert sie 21,05 Prozent, auf Monatssicht 20,79 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 78,82 Prozent.

Ein konkreter Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar. Die Forendiskussion kreist um die jüngsten Quartalszahlen und die heftigen Kursverluste. Mehrere Teilnehmer sehen in den Zahlen keine ausreichende Erklärung für den Rückgang. Einige betrachten die Schwäche als Einstiegsgelegenheit, andere verweisen auf anhaltenden Druck nach der Telefonkonferenz.

Fortinet: 122,72€ (+6,36 %)

DoorDash: Rekordquartal und Instacart-Übernahme

Rekordwerte im dritten Quartal und eine Übernahmevereinbarung prägen den Tag bei DoorDash. Das Lieferunternehmen erreicht neue Quartalshöchststände beim Bruttobestellwert auf seinen Marktplätzen, beim Umsatz und beim Nettogewinn. Zugleich vereinbart DoorDash die Übernahme von Instacart zu einem Wert von 65 US-Dollar je Instacart-Aktie.

Die DoorDash-Aktie gewinnt 6,33 Prozent auf 159,04 Euro. Damit liegt sie auf Monatssicht 1,33 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn steht weiterhin ein Minus von 18,74 Prozent.

DoorDash Registered (A): 159,04€ (+6,33 %)

Siemens Energy: Konkurrenzzahlen stärken Erwartungen

Starke Zahlen der Wettbewerber GE Vernova und Hitachi stützen die Erwartungen an Siemens Energy. Die Bank of America rechnet vor dem Kapitalmarkttag am 11. November mit ehrgeizigen Zielen und hält an ihrer positiven Einstufung fest.

Der Kurs steigt um 5,94 Prozent auf 137,64 Euro. Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 3,95 Prozent, auf Monatssicht bleibt sie mit 3,07 Prozent im Minus.

In der Community stehen die positive Bankeinschätzung und das Aktienrückkaufprogramm im Blick. Charttechnisch bleibt die Haltung vorsichtig: Diskutiert wird, ob die Aktie ihren Abwärtstrend überwinden kann oder an dessen Begrenzung erneut unter Druck gerät.

Siemens Energy: 137,64€ (+5,94 %)

Siltronic: Deutliches Plus nach schwachem Monat

Siltronic gewinnt 5,46 Prozent auf 63,73 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Anstieg ist nicht erkennbar.

Der Tagesgewinn gleicht die jüngste Schwäche nur teilweise aus. Auf Wochensicht liegt die Aktie des Siliziumwafer-Herstellers 0,70 Prozent zurück, auf Monatssicht beträgt das Minus 12,11 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Gewinn von 29,20 Prozent.

SILTRONIC AG: 63,73€ (+5,46 %)

adidas: Anleger diskutieren Zahlen und Gewinnmitnahmen

Bei adidas dreht sich die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum um die Quartalszahlen und den Umgang mit dem Kursanstieg. Die Bewertung fällt gemischt aus. Einige Teilnehmer halten an ihren Positionen fest, andere begründen Gewinnmitnahmen mit einer aus ihrer Sicht begrenzten Überzeugungskraft der Zahlen und technisch überkauften Signalen.

Die Aktie legt um 5,36 Prozent auf 166,58 Euro zu. Auf Monatssicht summiert sich der Gewinn auf 9,63 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt der Sportartikelhersteller mit 3,81 Prozent im Minus. Ein eindeutiger Auslöser für das heutige Kursplus lässt sich nicht festmachen.

adidas: 166,58€ (+5,36 %)

Rheinmetall: Erholung trotz großem Jahresrückstand

Rheinmetall setzt seine Erholung mit einem Plus von 4,73 Prozent auf 1.056,10 Euro fort. Auf Monatssicht gewinnt die Aktie 8,43 Prozent. Der Rückstand seit Jahresbeginn bleibt mit 32,75 Prozent erheblich.

Im Forum stehen die Beteiligung am Leopard-II-Programm und mögliche Erlöse aus Aufträgen, Ersatzteilen und Modernisierungen im Mittelpunkt. Zudem wird eine Optionsauslösung diskutiert, durch die die Zahl der auszuliefernden Radschützenpanzer Schakal auf 291 steigt. Beim Chartbild sehen Teilnehmer Anzeichen einer kurzfristigen Bodenbildung, bleiben beim weiteren Verlauf aber vorsichtig. Ein eindeutiger Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Rheinmetall: 1.056,10€ (+4,73 %)

Deutsche Bank: Wochenplus wächst auf fast zehn Prozent

Die Deutsche Bank und die Europäische Investitionsbank unterstützen die Raumfahrtindustrie in Deutschland und Europa mit einer Finanzierungspartnerschaft über 560 Millionen Euro. Die Aktie der Deutschen Bank gewinnt 4,04 Prozent auf 31,24 Euro.

Damit setzt sich der kräftige Wochenanstieg fort: Über diesen Zeitraum beträgt das Plus 9,77 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Papier noch 1,50 Prozent zurück, seit Jahresbeginn 5,70 Prozent.

Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend zuversichtlich, aber nicht einheitlich. Teilnehmer diskutieren mögliche regulatorische Erleichterungen für 2027 und das Überwinden charttechnischer Widerstände. Daneben stehen hohe Kosten und unterschiedliche Einschätzungen zur Aussagekraft kritischer Aktienanalysen.

Deutsche Bank: 31,24€ (+4,04 %)

Alnylam Pharmaceuticals: Einbruch am Tag der Quartalszahlen

Am Tag der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal bricht Alnylam Pharmaceuticals um 20,47 Prozent auf 169,00 Euro ein. Ein konkreter Grund für das Ausmaß des Rückgangs ist nicht erkennbar.

Der Kursverlust verschärft die negative Jahresbilanz des auf RNAi-Therapien spezialisierten Biotech-Unternehmens. Seit Jahresbeginn verliert die Aktie 46,62 Prozent. Auf Monatssicht beträgt das Minus 19,66 Prozent.

Alnylam Pharmaceuticals: 169,00€ (-20,47 %)

Lumentum: Kursverlust bei Diskussion über Marvell-Gespräche

Übernahmegespräche mit Marvell bestimmen die Diskussion zu Lumentum. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Meldungen über fortgeschrittene Verhandlungen. Dabei zeigt sich auch Skepsis aus Sicht eines Marvell-Anlegers. Eine abgeschlossene Übernahme steht damit nicht fest.

Die Lumentum-Aktie fällt um 8,15 Prozent auf 848,20 Euro. Trotz des Rückgangs bleibt sie auf Wochensicht 9,57 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursgewinn 158,08 Prozent. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Übernahmegesprächen und dem heutigen Verlust lässt sich nicht herstellen.

Lumentum Holdings: 848,20€ (-8,15 %)

Caterpillar: Verluste weiten sich aus

Der Abwärtsdruck bei Caterpillar hält an. Die Aktie des Bau- und Bergbaumaschinenherstellers verliert 7,75 Prozent auf 589,40 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht.

Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 10,90 Prozent, auf Monatssicht auf 18,60 Prozent. Die Jahresbilanz bleibt mit einem Gewinn von 19,67 Prozent positiv.

Caterpillar: 589,40€ (-7,75 %)

Microsoft: Starkes Wachstum schützt nicht vor Kursverlust

Starkes Umsatzwachstum verhindert bei Microsoft keinen deutlichen Kursverlust. Der Konzern steigert den Erlös zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026/27 im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Treiber ist erneut das hohe Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zugleich stehen Anleihen für den KI-Ausbau im Fokus.

Die Aktie fällt um 7,20 Prozent auf 469,35 Euro. Im Technologiesektor belasten enttäuschende Quartalszahlen von Alphabet und erneut aufkommende Sorgen über übermäßige KI-Ausgaben die Stimmung. Auf Monatssicht bleibt Microsoft 5,23 Prozent im Plus.

Im Forum treffen positive Bewertungen der Geschäftszahlen auf Ratlosigkeit über den Kursrückgang. Diskutiert wird außerdem, ob geringere Investitionsausgaben den Mittelzufluss stärken oder auf Verzögerungen beim Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten hindeuten.

Microsoft: 469,35€ (-7,20 %)

Honeywell Aerospace: Deutliches Minus bei Klagehinweis

Honeywell Aerospace verliert 7,05 Prozent auf 141,67 Euro. Begleitend steht ein Aufruf der Kanzlei Rosen im Raum, die Anleger vor einer wichtigen Frist in einem Wertpapier-Sammelklageverfahren zur Suche nach Rechtsbeistand auffordert. Ein konkreter Zusammenhang mit dem heutigen Kursverlust ist nicht erkennbar.

Auf Monatssicht liegt die Aktie weiterhin 6,63 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang dagegen 28,18 Prozent.

Honeywell Aerospace: 141,67€ (-7,05 %)

Banco Santander: Brasilien-Sorgen im Mittelpunkt

Sorgen um das Brasilien-Geschäft prägen die Diskussion zu Banco Santander. In der Community stehen mögliche Belastungen durch die Währung, hohe Zinsen und die Entwicklung der Gewinne im Mittelpunkt. Auch Provisionserlöse und Risikovorsorge werden kritisch diskutiert. Dem stellen Teilnehmer die Entwicklung des bereinigten Konzerngewinns und die Ausschüttungspolitik gegenüber.

Die Aktie fällt um 5,48 Prozent auf 10,458 Euro. Damit weitet sich der Wochenverlust auf 11,24 Prozent aus, das Monatsminus erreicht 16,00 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 3,79 Prozent. Die im Forum diskutierten Belastungen liefern eine mögliche Einordnung, belegen aber keinen eindeutigen Auslöser für den heutigen Rückgang.

Banco Santander: 10,458€ (-5,48 %)

OHB: Rücksetzer nach kräftigem Anstieg

Nach kräftigen Gewinnen gibt OHB um 5,14 Prozent auf 244,50 Euro nach. Die vorangegangene Aufwärtsbewegung bleibt dennoch deutlich: Auf Wochensicht liegt die Aktie 19,19 Prozent im Plus, auf Monatssicht 30,84 Prozent und seit Jahresbeginn 110,87 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum wird der Rückgang als mögliche Gewinnmitnahme nach dem starken Anstieg eingeordnet. Zugleich halten Teilnehmer an der Hoffnung auf einen SATCOMBw4-Auftrag fest. Andere mahnen eine Konsolidierung an. Ein bestätigter neuer Auftrag oder ein anderer konkreter Auslöser für die heutige Bewegung ist nicht erkennbar.

OHB: 244,50€ (-5,14 %)

Fazit

Die Kursbewegungen zeigen ein uneinheitliches Bild: Ein Auftragsschub stützt AIXTRON, Rekordwerte und eine Übernahmevereinbarung begleiten den Anstieg bei DoorDash. Bei mehreren anderen Aktien bleibt der konkrete Auslöser offen. Zudem verdecken einzelne Tagesgewinne teils deutliche Verluste auf Wochen- oder Monatssicht.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.