DZ BANK stuft Sartorius Vorzuege auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 216 auf 225 Euro angehoben. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Erholung im Gerätegeschäft halte an, bleibe aber fragil. Mögliche Überkapazitäten durch die Rückverlagerung von Produktionsstätten und Lieferketten aus dem Ausland zurück in die USA mahnten zur Vorsicht. Insgesamt nehme das Rückschlagrisiko für die bereits anspruchsvoll bewerteten Aktien zu./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 298,7EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

