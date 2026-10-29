DZ BANK stuft Alphabet C-Aktie auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alphabet C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 420 auf 380 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate von Googles Mutterkonzern hätten Licht und Schatten geboten, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Betrachtung. Während das Suchgeschäft enttäuscht habe, habe die Cloud-Sparte mit Rekordwerten überzeugt. Derweil dürften die hohen Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur, die auch 2027 "signifikant" steigen sollen, den freien Barmittelzufluss zunächst ebenso belasten wie die Anmietung von Rechenleistung. Der Experte ist jedoch davon überzeugt, dass sich das langfristig auszahlen wird./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,79 % und einem Kurs von 254,1EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: Alphabet C-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

