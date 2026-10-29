Software-Anleger schwer enttäuscht von ServiceNow und Fortinet
AKTIEN IN FOKUS
- Schwache Ausblicke belasteten Softwareaktien deutlich
- ServiceNow verlor zeitweise mehr als ein Viertel
- KI-Sorgen bleiben trotz Erholung eine Belastung
NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Ausblicke zweiter Branchenwerte haben am Donnerstag in einem insgesamt trüben Technologie-Branchenumfeld im Softwaresektor relativ große Verluste nach sich gezogen. ServiceNow und Fortinet gaben dort die Richtung mit Kurseinbußen vor, die zeitweise größer waren als ein Viertel. Bei ServiceNow war dies zuletzt noch der Fall, bei Fortinet sank der Abschlag nur moderat auf immer noch mehr als 21 Prozent.
Dies ging auch an den Aktien von Salesforce nicht schadlos vorbei, die im Dow Jones Industrial mit mehr als fünf Prozent der drittgrößte Verlierer waren. Außerdem gaben die Oracle-Titel mit minus drei Prozent einen kleineren Teil ihres Vortags-Kurssprunges ab, der mit starken mittelfristigen Wachstumszielen begründet worden war. Außerdem verloren die Aktien von Adobe fast zwei Prozent.
Für ServiceNow könnte es am Donnerstag der größte Kursrutsch seit dem Börsengang im Jahr 2024 werden. Das Unternehmen hatte einen Quartalsausblick auf die Abo-Umsätze abgegeben, der zwar den Schätzungen der Analysten entsprach. Am Markt hieß es aber, dies könne die Sorgen der Anleger nicht ausräumen, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell des Softwareherstellers empfindlich stören könnte.
Sorgen davor hatten Softwarewerte im bisherigen Jahresverlauf immer wieder deutlich belastet, bevor dann Ende Juni eine Erholungsrally eingeleitet wurde. In Frankfurt waren diesen Bewegungen auch die SAP-Aktien gefolgt. Diese sanken am Donnerstag um 1,2 Prozent./tih/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 220,6 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 258,00EUR was eine Bandbreite von -3,76 %/+23,53 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Anderer Meinung: Zahlreiche klassische Softwareunternehmen (wie SAP) stehen im Jahr 2026 vor einem potenziellen Turnaround, da der Markt nach anfänglichen KI-Ängsten die Transformation der Branche erkennt. Während Investoren zunächst befürchteten, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareanwendungen verdrängen könnte, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass KI durch neue, hochprofitable Umsatzströme zu einem mächtigen Wachstumstreiber für etablierte Anbieter wird.
Q1/2027
- Umsatz: ca. 11,1 Mrd. USD (+13 % YoY) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/, https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
- EPS (Non‑GAAP): 3,88 USD vs. ~3,13 USD erwartet https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
➡️ Anleger sehen:
- operative Stärke
- gute Kostenkontrolle (hohe Margen)
- solides Cloud‑Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen
2. Margen & Cashflow überzeugen
- Operative Marge ~35 % (Non‑GAAP) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
- sehr starker Cashflow (über 6 Mrd. USD im Quartal) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Interpretation:
- Salesforce wird zunehmend als profitabler „Cash‑Generator“ wahrgenommen, nicht nur als Wachstumsstory.
3. KI als wichtiger Treiber
- starke Dynamik bei Agentforce / AI‑Produkten
- hohe Wachstumsraten im AI‑ und Data‑Segment https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Anleger sehen hier:
- langfristiges Upside durch KI
- strategisch gute Positionierung im Enterprise‑Software‑Markt
👎 Kritikpunkte / Sorgen
1. Ausblick enttäuscht teilweise
- Mehrere Berichte heben hervor:
- 👉 „operativ stark, aber Ausblick enttäuscht Anleger“ https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68611165-ki-als-wachstumstreiber-salesforce-ueberzeugt-operativ-ausblick-enttaeuscht-anleger-046.htm
➡️ Das ist aktuell der wichtigste Punkt:
- Wachstumserwartungen bleiben moderat (~10–11 %) https://www.cnbc.com/2026/02/25/salesforce-crm-q4-earnings-report-2026.html
- keine klare Beschleunigung kurzfristig
👉 Für viele Investoren ist das zu wenig für einen „Top‑Tech‑Titel“.
2. Wachstum verlangsamt sich strukturell
- weiterhin zweistellige Zuwächse, aber:
- weniger dynamisch als früher
- einzelne Bereiche (z. B. Marketing, Commerce) stehen unter Druck https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-5-27-salesforcecom-inc-stock/
➡️ Deutung:
- Salesforce ist im Reife‑Stadium angekommen
- weniger „High Growth“, mehr „Quality / Value Tech“
3. Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen
- typisches Muster:
- Zahlen gut
- Aktie reagiert trotzdem schwach oder nur moderat
➡️ Gründe:
- hohe Erwartungen bereits eingepreist
- Fokus auf Zukunft statt Vergangenheit
4. Bewertungs‑ und Sentiment-Fragen
- Aktie lag zuletzt deutlich unter früheren Hochs (~30–35 %) https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-aktie-us78409v1044-quartalszahlen-ki-offensive-und/69422528, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-stock-us79466l3024-q4-earnings-beat-guidance-and/69427576
➡️ Markt ist gespalten:
- Bullen: attraktive Bewertung + KI‑Potenzial
- Bären: strukturell langsameres Wachstum
🧠 Gesamtfazit der Anlegerstimmung
Kurz gesagt:
👉 Fundamental starkes Quartal ✅
👉 Aber emotional keine Euphorie ❌
Typischer Konsens:
- 👍 „Solide, profitabel, gut geführt“
- 🤔 „Aber Wachstum reicht nicht für echte Begeisterung“