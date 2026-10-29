Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.014,26USD pro Feinunze und notiert damit -1,31 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,43USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,87 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 110,09USD und verzeichnet ein Minus von -0,34 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 101,07USD und verzeichnet ein Minus von -0,87 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.007,50 USD -0,79 % Platin 1.484,50 USD -3,54 % Aluminium 3.049,20 USD +0,82 % Erdgas 2,945 USD -2,11 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -3,54 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.10.26, 17:29 Uhr.