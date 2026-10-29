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    UmweltBank: Profitabilität steigt

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    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) ein stabiles Zinsergebnis von 43,79 Mio. Euro (9M 2025: 43,35 Mio. Euro) erzielt und nach der schwächeren Entwicklung im ersten Halbjahr im dritten Quartal die Trendwende geschafft. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
    Nach Analystenaussage spiegele der positive Trend beim Zinsergebnis den sukzessiven Auslauf der Sonderkonditionen im Einlagengeschäft wider, was zu einer Reduktion des Zinsaufwands geführt haben könne. Seit Oktober 2025 biete die UmweltBank im Rahmen einer Sonderaktion 3,0 Prozent Zinsen auf Tagesgeld, ursprünglich begrenzt auf drei Monate. Dies habe zunächst zu einem starken Anstieg der Kundeneinlagen geführt. Aufgrund der intensiveren Konkurrenzsituation sowie nach dem Auslaufen der dreimonatigen Frist sei es zu einem Abfluss der Privatkundeneinlagen gekommen. Während des Sonderkonditionenzeitraums werde durch die Einlage der Kundeneinlagen bei der EZB ein negatives Zinsergebnis erwirtschaftet. Der Wegfall dieser Kundengewinnungskosten habe sich nun positiv auf das Zinsergebnis ausgewirkt. Parallel dazu sei das Finanzergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 deutlich auf 3,61 Mio. Euro (9M 2025: 14,84 Mio. Euro) gesunken. Der hohe Vorjahreswert habe maßgeblich aus einem einmaligen Sonderertrag aus der Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft resultiert. Mit der Veröffentlichung der Zahlen habe das Management einzelne Bestandteile der Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr angepasst. Dazu gehöre eine niedrigere Erwartung für das Provisions- und Handelsergebnis von nun 6 bis 9 Mio. Euro (zuvor: 10 bis 15 Mio. Euro). Grund hierfür sei das voraussichtliche Ausbleiben der Platzierung von zwei für 2026 geplanten Anleiheemissionen sowie die schwächer als erwarteten Erträgen im Wertpapiergeschäft. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 8,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2026, 17:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 29.10.2026 um 09:47 Uhr fertiggestellt und am 29.10.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6fb44e2e72c18649b40a6b945e0bdeff
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 3,67EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Marcel Goldmann
    Kursziel: 8,00 EUR




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