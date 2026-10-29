🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 30. Oktober 2026

    TAGESVORSCHAU

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Unternehmen melden ihre Q3-Zahlen
    • BIP, Inflation und Arbeitsmarktdaten prägen den Tag
    • Messe in Erfurt und G20-Treffen in Atlanta geplant
    TAGESVORSCHAU - Termine am 30. Oktober 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Oktober

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
    07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
    07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
    07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen
    09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
    11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
    12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Gerresheimer, vorläufige Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26
    00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)
    07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26
    09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26
    10:00 DEU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26
    11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt

    USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    TAGESVORSCHAU Termine am 30. Oktober 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Oktober ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     