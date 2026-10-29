DZ Bank senkt Sartorius auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 225 Euro
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank stuft Sartorius von Halten auf Verkaufen
- Fairer Wert steigt trotz Abstufung auf 225 Euro
- Hohe Aktienbewertung steigert das Rückschlagrisiko
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 216 auf 225 Euro angehoben. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Erholung im Gerätegeschäft halte an, bleibe aber fragil. Mögliche Überkapazitäten durch die Rückverlagerung von Produktionsstätten und Lieferketten aus dem Ausland zurück in die USA mahnten zur Vorsicht. Insgesamt nehme das Rückschlagrisiko für die bereits anspruchsvoll bewerteten Aktien zu./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
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Analyst: DZ Bank
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...