DAX legt zu, US-Börsen fallen: Salzgitter und Basler mit Kurssprüngen
Der Börsen-Tag
Rückenwind in Frankfurt, Gegenwind an der Wall Street: DAX und MDAX legen kräftig zu, während US-Indizes nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzen adidas, Salzgitter und Basler.
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Entwicklung der Indizes**Deutsche Aktienindizes legen zu – US-Börsen im Minus** Die deutschen Aktienindizes verzeichnen heute überwiegend deutliche Gewinne, während die US-Indizes nachgeben. An der Spitze liegt der MDAX mit einem Plus von 1,47 Prozent auf 30.859,80 Punkte. Der DAX folgt mit einem Zuwachs von 1,36 Prozent auf 26.087,33 Punkte. Auch der TecDAX legt kräftig zu: Er steigt um 1,24 Prozent auf 4.158,83 Punkte. Deutlich verhaltener entwickelt sich der SDAX, der mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 18.434,90 Punkte nahezu unverändert notiert. In den USA überwiegen dagegen die Verluste. Der US 30 fällt um 0,64 Prozent auf 52.263,56 Punkte und zeigt damit die schwächste Entwicklung der sechs betrachteten Indizes. Der US 500 gibt um 0,16 Prozent auf 7.713,33 Punkte nach. Damit zeigt sich im aktuellen Handel ein klarer Unterschied zwischen den deutschen und den US-Indizes: Während hierzulande vor allem mittelgroße Unternehmen sowie die Werte im DAX und TecDAX zulegen, notieren beide betrachteten US-Barometer im Minus.
DAX: adidas an der Spitze, Vonovia Schlusslichtadidas führte den DAX mit einem Plus von 5,79 Prozent an. Dahinter legten Rheinmetall um 3,99 Prozent und die Deutsche Bank um 3,93 Prozent zu. Auf der Verliererseite stand Vonovia mit einem Minus von 3,28 Prozent. SAP gab 1,11 Prozent nach, Airbus 0,43 Prozent.
MDAX: Salzgitter gewinnt deutlichSalzgitter war mit einem Zuwachs von 10,65 Prozent der stärkste MDAX-Wert. AIXTRON stieg um 7,91 Prozent, SUESS MicroTec um 4,16 Prozent. Knorr-Bremse fiel dagegen um 7,06 Prozent. Evonik Industries verlor 1,03 Prozent, HELLA 0,71 Prozent.
SDAX: Basler legt am stärksten zuBasler gewann 13,19 Prozent und führte damit die SDAX-Gewinner an. SGL Carbon rückte um 9,15 Prozent vor, Befesa um 7,75 Prozent. Am Ende der Liste stand Heidelberger Druckmaschinen mit einem Minus von 11,92 Prozent. OHB verlor 6,92 Prozent, Redcare Pharmacy 5,49 Prozent.
TecDAX: AIXTRON vorn, OHB am EndeAIXTRON stieg um 7,91 Prozent und war damit Spitzenreiter im TecDAX. SUESS MicroTec legte 4,16 Prozent zu, SILTRONIC AG 4,04 Prozent. OHB verlor 6,92 Prozent. TeamViewer gab 1,66 Prozent nach, Evotec 1,28 Prozent.
US 30: Gewinnerliste mit Boeing und NikeMerck & Co führte die Topwerte mit einem Plus von 4,85 Prozent an. Boeing gewann 3,88 Prozent, Nike (B) 3,06 Prozent. Auffällig: Boeing und Nike stehen zugleich in der angegebenen Flop-Liste – dort sind sie jedoch ebenfalls im Plus. Sherwin-Williams legte dort um 2,34 Prozent zu. Die aufgeführten US-30-Flopwerte verzeichneten somit keine Verluste.
US 500: starke Zuwächse bei den SpitzenwertenCarvana Registered (A) stieg um 15,85 Prozent. Textron gewann 13,97 Prozent, Norwegian Cruise Line 13,57 Prozent. Auch die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten im Plus: WW Grainger, PulteGroup und Ares Management Registered (A) legten jeweils um 2,24 Prozent zu.
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