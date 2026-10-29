DZ BANK stuft DANONE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen des Lebensmittelkonzerns zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Diese seien durch ein breites Wachstum gestützt worden, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue US-Management sollte die Warenströme in den USA wieder ankurbeln, und insgesamt seien die bestätigten Unternehmensziele gut erreichbar./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 64,54EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,87 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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