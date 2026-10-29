DZ BANK stuft DANONE auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen des Lebensmittelkonzerns zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Diese seien durch ein breites Wachstum gestützt worden, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue US-Management sollte die Warenströme in den USA wieder ankurbeln, und insgesamt seien die bestätigten Unternehmensziele gut erreichbar./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 64,54EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
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