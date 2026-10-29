JAPAN SUI COLLECTION PARIS PRÄSENTIERT „LINEAGE OF GOLD * LINEAGE OF SILVER" AM 22. UND 23. OKTOBER 2026

PARIS, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Vom 22. bis 23. Oktober veranstaltete das Kabinettsamt der japanischen Regierung im Palais de Chaillot in Paris die Ausstellung Lineage of Gold * Lineage of Silver, eine exklusive Präsentation japanischer Kunstwerke aus der Sui Collection. Die Veranstaltung begrüßte über 300 Gäste aus den Bereichen Luxus, Wirtschaft, Politik, Kultur und Kreativwirtschaft aus ganz Europa sowie etablierte Sammler.

Die von der renommierten Autorin und Kulturproduzentin Mari Hashimoto kuratierte Ausstellung präsentierte traditionelles japanisches Kunsthandwerk in einer zeitgenössischen Inszenierung, die Gold und Silber in den Mittelpunkt stellte – zwei hochgeschätzte Metalle, die jeweils ganz eigene Eigenschaften besitzen.

Die in Lineage of Gold * Lineage of Silver gezeigten Werke, bei denen es sich um wertvolle Objekte aus ganz Japan handelt, stammen aus Galerien, institutionellen Sammlungen und den Archiven traditioneller Handwerksbetriebe und spiegeln die Praktiken und Traditionen wider, die zur reichen kulturellen Landschaft und Geschichte Japans beitragen.

Rund 60 Beispiele japanischer Kunst und Handwerkskunst waren zu sehen. Die Ausstellung umfasste Lackarbeiten, Metallarbeiten, Keramik, Textilien und Schwertkunst. Lineage of Gold * Lineage of Silver enthüllte weniger bekannte Techniken und Traditionen wie Kirikane (eine dekorative Technik für buddhistische Statuen und Gemälde unter Verwendung von Blattgold und Blattsilber) und Kinkarakami (eine vergoldete Präge-Technik).

Die Besucher zeigten großes Interesse an den Textilien, der Keramik und den Blattgoldarbeiten sowie an Objekten, die mit besonders komplexen Techniken gefertigt wurden. Dazu gehörten die Kumihimo-Nara-gumi-Kordeln von Dōmyō. Zu den zahlreichen Techniken, die bei der Herstellung der Kordeln zum Einsatz kommen, gehören Verdrehen, Flechten, Weben und verschiedene Formen des verdeckten Nähens.

Auch die bestickten Obi-Gürtel von Kondaya Genbei erfreuten sich großer Beliebtheit. Verwurzelt in alten Traditionen der Körperumhüllung und dem shintoistischen Konzept des „Yorishiro" gilt der Obi als Gefäß für göttliche Präsenz, und Kondaya Genbei bewahrt dieses Erbe durch innovative Materialien und kunstvolle Handwerkskunst.

Neben historischen Werken zogen auch zeitgenössischere Stücke die Gäste in ihren Bann, wie beispielsweise Remnant: Stone von Terumasa Ikeda. Das ätherische Werk aus schimmernden Muscheleinlagen mit zarten, lasergeschnittenen Zahlen und Linien auf ultradünnen Lackoberflächen verbindet traditionelle japanische Raden-Handwerkskunst mit futuristischen, digital inspirierten Motiven.