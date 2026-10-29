Knorr-Bremse fällt um 5,74 % gegen den steigenden MDAX
Rücksetzer
Knorr-Bremse verliert heute 5,74 % und verzeichnet damit auf Monatssicht einen Kursrückgang von 14,74 %.
Während der MDAX um 1,49 % zulegt, gibt Knorr-Bremse deutlich nach. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar. Auch bei den Wettbewerbern zeigt sich kein einheitlicher Trend: Hitachi Seisakusho verliert deutlich, während Alstom und Siemens steigen.
Knorr-Bremse Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2026
Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Knorr-Bremse damit auf -17,40 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um -8,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Knorr-Bremse -5,84 % verloren.
Während Knorr-Bremse deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,49 %. Damit gehört Knorr-Bremse heute zu den auffälligeren Werten.
DAX legt zu, US-Börsen fallen: Salzgitter und Basler mit Kurssprüngen
Rückenwind in Frankfurt, Gegenwind an der Wall Street: DAX und MDAX legen kräftig zu, während US-Indizes nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzen adidas, Salzgitter und Basler.
Dax über 26.000 Punkte - EZB-Leitzins stabil
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Knorr-Bremse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,67 %
|1 Monat
|-14,74 %
|3 Monate
|-17,40 %
|1 Jahr
|+10,21 %
Informationen zur Knorr-Bremse Aktie
Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.
Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,56 Mrd.EUR € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Hitachi Seisakusho notiert im Minus, mit -10,24 %. Pirelli & C.SPA notiert im Minus, mit -0,53 %. Siemens legt um +1,88 % zu
Die Aktie von Knorr-Bremse erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,48 %.
Knorr-Bremse Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knorr-Bremse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.