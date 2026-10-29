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    Knorr-Bremse fällt um 5,74 % gegen den steigenden MDAX

    Rücksetzer

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    Knorr-Bremse verliert heute 5,74 % und verzeichnet damit auf Monatssicht einen Kursrückgang von 14,74 %.

    Rücksetzer - Knorr-Bremse fällt um 5,74 % gegen den steigenden MDAX
    Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa

    Während der MDAX um 1,49 % zulegt, gibt Knorr-Bremse deutlich nach. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar. Auch bei den Wettbewerbern zeigt sich kein einheitlicher Trend: Hitachi Seisakusho verliert deutlich, während Alstom und Siemens steigen.

    Knorr-Bremse Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Knorr-Bremse damit auf -17,40 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um -8,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Knorr-Bremse -5,84 % verloren.

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    Während Knorr-Bremse deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,49 %. Damit gehört Knorr-Bremse heute zu den auffälligeren Werten.

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    Knorr-Bremse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,67 %
    1 Monat -14,74 %
    3 Monate -17,40 %
    1 Jahr +10,21 %
    Stand: 29.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.

    Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,56 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Hitachi Seisakusho notiert im Minus, mit -10,24 %. Pirelli & C.SPA notiert im Minus, mit -0,53 %. Siemens legt um +1,88 % zu

    Die Aktie von Knorr-Bremse erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,48 %.

    Knorr-Bremse Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knorr-Bremse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Knorr-Bremse

    -5,60 %
    -7,57 %
    -14,33 %
    -16,62 %
    +10,53 %
    +67,41 %
    -0,18 %
    +7,07 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100
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