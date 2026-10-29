Knorr-Bremse fällt um 5,74 % gegen den steigenden MDAX

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Knorr-Bremse damit auf -17,40 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Während der MDAX um 1,49 % zulegt, gibt Knorr-Bremse deutlich nach. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar. Auch bei den Wettbewerbern zeigt sich kein einheitlicher Trend: Hitachi Seisakusho verliert deutlich, während Alstom und Siemens steigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um -8,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Knorr-Bremse -5,84 % verloren.

Während Knorr-Bremse deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,49 %. Damit gehört Knorr-Bremse heute zu den auffälligeren Werten.

Rückenwind in Frankfurt, Gegenwind an der Wall Street: DAX und MDAX legen kräftig zu, während US-Indizes nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzen adidas, Salzgitter und Basler.

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag beschleunigt fortgesetzt. Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ die Leitzinsen im Euroraum trotz erhöhter Inflation erwartungsgemäß unverändert. Bereits am Vorabend hatte die …

Knorr-Bremse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,67 % 1 Monat -14,74 % 3 Monate -17,40 % 1 Jahr +10,21 %

Informationen zur Knorr-Bremse Aktie

Stand: 29.10.2026, 18:00 Uhr

Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.

Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,56 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Hitachi Seisakusho notiert im Minus, mit -10,24 %. Pirelli & C.SPA notiert im Minus, mit -0,53 %. Siemens legt um +1,88 % zu

Die Aktie von Knorr-Bremse erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,48 %.

Knorr-Bremse Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knorr-Bremse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.