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    Kursverluste vor US-Zinsentscheidung

    US-Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen verloren, Rendite bei 4,99 Prozent
    • US-Wirtschaft wuchs stärker als erwartet um 3,4 Prozent
    • Märkte rechnen überwiegend mit einer US-Leitzinserhöhung im Dezember
    US-Anleihen - Kursverluste vor US-Zinsentscheidung
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,30 Prozent auf 106,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,99 Prozent.

    Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Die annualisierte Wachstumsrate von 3,4 Prozent ist die höchste seit einem Jahr. "Ein Ende des starken US-Wachstums zeichnet sich vorerst nicht ab", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Hierfür sind die Investitionen in die Künstliche Intelligenz schlicht zu hoch." Allerdings könnte für die US-Privathaushalte die relativ hohe Inflationsrate im kommenden Jahr noch zu einer schweren Bürde werden.

    "Angesichts dieses Wachstum dürfte die US-Notenbank nicht zögern, auf ihrer Gremiensitzung im Dezember eine Leitzinserhöhung zu beschließen", sagte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die US-Notenbank hatte noch am Mittwoch den Leitzins wie von Ökonomen erwartet bestätigt. An den Finanzmärkten wird weiterhin überwiegend erwartet, dass sie im Dezember den Leitzins anheben wird, auch wenn Notenbankchef Kevin Warsh auf eindeutige Signale verzichtet hat und weitere Konjunkturdaten abwarten will./jsl/he






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