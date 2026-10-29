Axa steigert Einnahmen deutlich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 43,00 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +16,25 %/+79,03 % bedeutet.