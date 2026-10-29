Axa steigert Einnahmen deutlich
- Einnahmen steigen um fünf Prozent auf 93 Milliarden
- Schaden und Unfall wachsen um drei Prozent
- Leben und Kranken legen um sieben Prozent zu
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 93 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten drei Prozent betragen. Das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen legte um sieben Prozent zu. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +16,25 %/+79,03 % bedeutet.
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Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen: