Die gemeinnützigen Marken von State Grid für den Erhalt der biologischen Vielfalt feiern Premiere auf der UN-Biodiversitätskonferenz (COP17)

JEREWAN, Armenien, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die 17. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP17) wurde in Jerewan, Armenien, eröffnet und diente als erste globale Bestandsaufnahme des Kunming-Montreal-Rahmenwerks für die globale biologische Vielfalt seit seiner Verabschiedung. Während die Welt von der Verpflichtung zur Umsetzung übergeht, bleibt unternehmerisches Handeln von entscheidender Bedeutung. Am 29. Oktober Ortszeit veröffentlichte die China Corner-Nebenveranstaltung auf der COP17 die „Berichtsreihe zur Erhaltung der biologischen Vielfalt chinesischer Unternehmen", in der die State Grid Corporation of China („State Grid") als repräsentatives Beispiel diente. Darin werden Chinas Bemühungen dokumentiert, die Entwicklung des Stromnetzes mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt in Einklang zu bringen.

Der Bericht stellt drei gemeinnützige Markenprogramme in den Vordergrund. Das „Vogelschutznetz" erstreckt sich mittlerweile über 24 Provinzen, mehr als 40 wichtige Zugvogelhabitate und alle vier Zugrouten in China, wobei über 16.000 Vögel gerettet und geschützt wurden. Das Projekt „Nests of Life" hat die Verwaltung künstlicher Nester unter dem Prinzip „ein Nest, eine Datei" standardisiert und sich von Sanjiangyuan auf Hochebenen-Graslandgebiete in sechs Provinzen ausgedehnt. Das Projekt „Green Power Ark" liefert CO2-freien Strom an abgelegene Gebiete mittels Wind-Solar-Speicher-Mikronetzen und wurde auf 17 nationale Schutzgebiete in neun Provinzen ausgeweitet.

Im Rahmen derselben Veranstaltung wurde auch „All Life Thrives in Shanghai" veröffentlicht: Die Biodiversitätsschutzmaßnahmen von State Grid in Megastädten • Shanghai. Der Bericht konzentriert sich auf die State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company und veranschaulicht, wie Biodiversitätsanforderungen in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieversorgung integriert werden – von Planung, Entwurf und Bau bis hin zu Betrieb und Wartung, Einsatzplanung, Lieferkettenmanagement, digitaler Umsetzung und Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen.

Die Teilnehmer erkannten den Ansatz von State Grid als praktisches Modell an. In allen drei Markenprogrammen und im Fallbeispiel der Megacity Shanghai lässt sich ein einheitliches Ergebnis erzielen: Die Infrastruktur von Stromnetzen kann so gestaltet werden, dass sie nicht die Biodiversität stört, sondern als unterstützendes Element des Lebensraumschutzes dient. Dies ist sowohl ein Unternehmensbeitrag zur Umsetzung des globalen Biodiversitätsrahmens in China als auch eine chinesische Lösung für die globale Biodiversitätsgovernance.

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