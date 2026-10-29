DZ BANK stuft MTU Aero Engines AG auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im dritten Quartal ein gutes Umsatzwachstum erzielt, wenn auch kombiniert mit einem produkt- und umsatzmixbedingten Margenrückgang, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine erneute Anhebung der Free-Cashflow-Zielsetzung sei ein wichtiges Signal, denn in den vergangenen Jahren sei dies häufig ein Schwachpunkt gewesen. Der in den Papieren eingepreiste Abschlag sei zu hoch./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 333,8EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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