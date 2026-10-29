Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2026

CHAM, Schweiz, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein global führender Anbieter von Technologien im Energiebereich, veröffentlichte heute die ungeprüften Finanz-ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026, das am 30. September 2026 endete.

Zweites Quartal Geschäftsjahr 2026

Nettoumsatz von USD 269.2 Millionen bei einer rekordhohen bereinigten Bruttomarge* von 38.0% sowie Auftragseingang von USD 170.3 Millionen im zweiten Quartal

Erstes Halbjahr Geschäftsjahr 2026

Auftragseingang von USD 337.3 Millionen, entsprechend einem Book-to-Bill-Verhältnis von 0.7x, bei einem Auftragsbestand von USD 3.7 Milliarden

Grossauftrag nach Ende des ersten Halbjahres im Oktober resultiert in Autragseingang von USD 509 Millionen

Nettoumsatz von USD 501.4 Millionen, ein Rückgang von 6.3% gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch den zeitlichen Übergang zwischen Kundenprojekten

Bereinigter Bruttogewinn* stieg um 4.0% auf USD 189.2 Millionen und die Bruttomarge verbesserte sich um 370 Basispunkte auf 37.7%

Bereinigtes EBITDA* erhöhte sich um 3.5% auf USD 73.9 Millionen, entsprechend einer Marge von 14.7%, ein Anstieg um 140 Basispunkte

Konzerngewinn aus weitergeführten Aktivitäten von USD 51.1 Millionen, respektive USD 1.84 je Aktie (verwässert), ein Anstieg von 268%

Cashflow aus Geschäftstätigkeit von USD 74.0 Millionen bei anhaltendem Fokus auf Working-Capital-Management

Strategische Initiativen und Ausblick

Rückführung von USD 175 Millionen an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe im Oktober abgeschlossen wie bei Veräusserung des EMEA-Geschäfts angekündigt

Weitere Fortschritte in den Vorbereitungen zu einer US-Börsenkotierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Schweizer Börsenkotierung

Anpassung der Prognose für Geschäftsjahr 2026: Eingrenzung der Umsatzprognose auf USD 1'085 bis 1'115 Millionen und Anhebung der bereinigten EBITDA-Marge auf 15.0% bis 16.0%

«Unsere Umsatzentwicklung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 entsprach unseren Erwartungen und spiegelte den Zeitpunkt des Übergangs zwischen zwei bedeutenden Kunden-projekten wider. Gleichzeitig führte unser anhaltender Fokus auf operative Exzellenz im zweiten Quartal zu einer rekordhohen bereinigten Bruttomarge», sagte Peter Mainz, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. «Wir treiben die Umsetzung unserer strategischen Transformation konse quent voran und haben die Erlöse aus der Veräusserung des EMEA-Geschäfts wie angekündigt an unsere Aktionäre zurückgeführt. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Monaten weitere Fortschritte bei den Vorbereitungen für eine US-Börsenkotierung erzielt.»

Davinder Athwal, Chief Financial Officer von Landis+Gyr, kommentierte: «Wir erwarten ein starkes zweites Halbjahr des Geschäftsjahres 2026, gestützt durch das Anlaufen neuer Kundenprojekte sowie weitere Verbesserungen unserer Profitabilität. Dies spiegelt sich auch in der Anhebung unserer Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge auf 15% bis 16% wider.»

Lesen Sie hier die vollständige Ad-hoc-Mitteilung im Detail.

* Für eine Überleitung der Non-GAAP-Kennzahlen siehe «Zusätzliche Abstimmungen und Definitionen» im Anhang dieser Ad-hoc-Mitteilung.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnologie und bietet intel-ligente Lösungen, die Geräte, Daten und Entscheidungen entlang des Energienetzes miteinander verbinden. Mehr als 2'000 Versorgungsunternehmen weltweit vertrauen auf uns. Wir wandeln tradi-tionelle Infrastrukturen in intelligente, vernetzte Systeme um, die eine Echtzeit-Transparenz und -Steuerung des Netzes ermöglichen. Auf Basis dieser Erkenntnisse können Energieversorger Nach-frage antizipieren, ihre Betriebsabläufe optimieren und eine Energieversorgung sicherstellen, die zuverlässiger, resilienter, zugänglicher, sicherer und nachhaltiger ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com.

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