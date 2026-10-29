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    Silberpreis-Prognose malt düsteres Bild. Wie schlimm wird es jetzt für Silber?

    Dramatisches Finale droht

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    Der Silberpreis bricht unter dem Eindruck der Gemengelage weiter ein. Der ultimative Belastungstest steht unmittelbar bevor. Und es könnte dramatisch werden.

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    Dramatisches Finale droht - Silberpreis-Prognose malt düsteres Bild. Wie schlimm wird es jetzt für Silber?
    Foto: adobe.stock.com

    Fed hält die Füße still – Silber dennoch unter Druck

    Die gestrige Leitzinsentscheidung der US-Notenbank bot keine Überraschung. Die Fed hielt erwartungsgemäß die Füße still und verzichtete auf eine Leitzinsanhebung. Damit richten sich die Blicke von Gold, Silber & Co. bereits auf den Dezember. Eine Zinsanhebung im Dezember scheint nunmehr festzustehen. 

    Während Aktienindizes wie DAX, Dow Jones Industrial und Nasdaq die Zinspause recht wohlwollend quittierten, reagierten vor allem die industrielastigen Edelmetalle wie Platin, Palladium, aber eben auch Silber „verschnupft“. So rutschte der Platinpreis unter die eminent wichtige Marke von 1.500 US-Dollar. Das Drama könnte in den nächsten Tagen seine Fortsetzung finden. Nicht minder heftig reagierte der Palladiumpreis. Dieser steht unmittelbar davor, komplett den Halt zu verlieren und unter die Marke von 1.000 US-Dollar zurückzusetzen. Sollte dieser Fall eintreten, ist auch bei Palladium mit einer dynamischen Ausdehnung der Abwärtsbewegung zu rechnen. Unser heutiger Fokus richtet sich nunmehr auf Silber. 

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    Gold vs. Silber – Anleger ziehen sich aus Silber zurück

    Zur Stunde notiert der Goldpreis bei 4.015 US-Dollar und der Silberpreis bei 52,4 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio liegt entsprechend bei 76,6. Bereits seit geraumer Zeit steigt die Ratio und auch vom langfristig relevanten Mittel von 60 hat sie sich schon deutlich entfernt. Silber weist im Vergleich zu Gold ein enormes Nachholpotenzial auf – könnte man nun anmerken. Das wäre allerdings zu kurz gegriffen. Bezieht man Platin und Palladium mit ein, könnte man von einem Rückzug der Anleger aus Edelmetallen mit einem starken Industriebezug sprechen. Gold als sicherer Hafen ist in der aktuellen Situation unverzichtbar. Bei Silber tritt die starke Nachfrage aus der Industrie in den Vordergrund. Angesichts der zu erwartenden Zinsentwicklung preist der Markt offenkundig eine temporär (!) sinkende Silbernachfrage ein. 

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    Fazit: BIP- und PCE-Daten als „Sargnagel“ für Silber

    Heute wurden in den USA die eminent wichtigen PCE-Daten veröffentlicht. Für die US-Notenbank ist die PCE-Kernrate der wichtigste Inflationsindikator. Im September gab es im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg von 0,3 Prozent. Die Entwicklung heizte die Zinssorgen an. Das taten auch die überaus robusten BIP-Daten. 

    Die aktuelle charttechnische Verfassung lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Ein Test der der 50 US-Dollar scheint unausweichlich. Sollte es darunter gehen, muss mit einem weiteren Rückzug auf 46,5 US-Dollar gerechnet werden. Selbst ein Test der 40 US-Dollar muss vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage einkalkuliert werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 60 US-Dollar.

    Die letzte Silber-Kommentierung an dieser Stelle beendeten wir mit „[…] Ungeachtet der kurzfristigen Risiken überwiegen auf lange Sicht die Chancen für Silber. Aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften findet das Edelmetall in zahlreichen Zukunftstechnologien Anwendung, Obgleich die KI-Euphorie in der letzten Zeit in einen gewissen KI-Frust umgeschlagen ist, könnte genau das Thema KI bzw. die dafür notwendigen gewaltigen Rechenzentren die Silbernachfrage nachhaltig ankurbeln. Trotz etwaiger Finanzierungsprobleme ist nicht davon auszugehen, dass sich Amazon, Meta Platforms oder aber Microsoft von ihrem Weg abbringen lassen.“

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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