DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank bestätigt MTU mit „Kaufen“ und 445 Euro
- Umsatzplus bei Margenrückgang durch Produktmix
- Höheres Free-Cashflow-Ziel ist ein wichtiges Signal
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im dritten Quartal ein gutes Umsatzwachstum erzielt, wenn auch kombiniert mit einem produkt- und umsatzmixbedingten Margenrückgang, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine erneute Anhebung der Free-Cashflow-Zielsetzung sei ein wichtiges Signal, denn in den vergangenen Jahren sei dies häufig ein Schwachpunkt gewesen. Der in den Papieren eingepreiste Abschlag sei zu hoch./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 333,7 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 18:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 365,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von +9,22 %/+39,14 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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Hallo zusammen,
wenn ich mir die Wertschöpfungskette in der Luftfahrt ansehe, lande ich bei der Suche nach verlässlichen Cashflows recht schnell abseits der großen Airlines. Ein besonders spannendes Glied dieser Kette sind für mich die Triebwerkshersteller, allen voran MTU Aero Engines [WKN: A0D9PT].
Ich habe MTU im Rahmen meiner "Combilanalyse" (Kombination aus Dividenden- und Wertschöpfungsketten-Analyse) genauer unter die Lupe genommen und die Daten in einem FactSheet zusammengefasst (siehe Bild anbei).
Das Geschäftsmodell: Rasierer und Klinge Was MTU so stark macht, ist die Struktur der Einnahmen. Der Verkauf eines neuen Triebwerks bringt oft nur geringe Margen. Das eigentliche Geld wird in den 30 Jahren danach verdient: durch hochprofitable, vertraglich gesicherte Wartungsarbeiten und den Verkauf von Ersatzteilen. MTU ist durch Beteiligungen an globalen Triebwerksprogrammen quasi auf Jahrzehnte an die weltweite Flugzeugflotte gekoppelt.
Ein Blick auf die Zahlen (FactSheet):
- Dividendenrendite: Mit 1,27 % auf den ersten Blick kein klassischer High-Yielder.
- Sicherheit: Die Payout-Quote auf den Free Cashflow liegt bei sehr gesunden 47,3 %. Die Dividende ist also operativ extrem gut gedeckt.
- Historie: Das 10-jährige Dividendenwachstum (CAGR) von 2,8 % p.a. ist solide, auch wenn Corona hier natürlich eine Delle hinterlassen hat (seit 2 Jahren wieder kontinuierliche Steigerungen).
- Performance: Auf 10 Jahre ein massiver Outperformer (+246 %), auf 1-Jahres-Sicht aktuell jedoch im Minus (-11 %).
Der Elefant im Raum: Die Risiken Der aktuelle Rücksetzer kommt nicht von ungefähr. Die finanziellen Belastungen durch Qualitätsmängel bei aktuellen Programmen (Stichwort: GTF-Rückrufe) drücken auf die Stimmung. Zudem schwebt langfristig die Frage nach neuen Antriebstechnologien im Raum.
Meine Frage an die Runde: Wie seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell? Ist der Rücksetzer (-11 % auf 1 Jahr) für euch eine klare Einstiegschance in einen technologischen Burggraben, oder meidet ihr die Aktie, bis die aktuellen Rückruf-Themen bilanziell komplett verdaut sind?
(Den kompletten Check der gesamten Luftfahrt-Wertschöpfungskette inkl. aller FactSheets findet ihr übrigens hier: https://www.dividenden-wachstum.de/luftfahrt-aktien-wertscho…)
Freue mich auf eure Einschätzungen!