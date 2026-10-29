JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Gesprächen mit dem Management anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dank einer günstigeren Wechselkursentwicklung habe er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht angehoben, schrieb Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Experte rechnet bis 2027 mit einer anhaltend soliden Entwicklung in den Bereichen Duftstoffe sowie Lebensmittel und Getränke und mit einer schrittweisen Verbesserung im Geschäftsfeld Haustierpflege, zusätzlich zu einer gewissen Preisverbesserung angesichts eines von Inflation geprägten Umfelds bei den Vorlaufkosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT
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Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 91,90EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 100
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