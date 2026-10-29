JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Gesprächen mit dem Management anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dank einer günstigeren Wechselkursentwicklung habe er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht angehoben, schrieb Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Experte rechnet bis 2027 mit einer anhaltend soliden Entwicklung in den Bereichen Duftstoffe sowie Lebensmittel und Getränke und mit einer schrittweisen Verbesserung im Geschäftsfeld Haustierpflege, zusätzlich zu einer gewissen Preisverbesserung angesichts eines von Inflation geprägten Umfelds bei den Vorlaufkosten./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 91,90EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 18:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +8,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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