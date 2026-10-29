Handelsumsatz vervielfacht: adidas legt kräftig zu

Der Kurs der adidas Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,53 %.

Der Handelsumsatz bei adidas erreicht bereits das 7,3-Fache des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar. Bei den Wettbewerbern zeigt sich kein einheitlicher Trend: Nike legt zu, während PUMA nahezu unverändert notiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um +4,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von adidas -1,52 % verloren.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der adidas-Aktie und mögliche Rücksetzer bei hohen RSI- und CCI-Werten. Genannt werden 140 € als möglicher Einstieg und 190 € für einen Teilverkauf. Im Fokus stehen zudem Umsatz- und Gewinnwachstum, der Einfluss von Zollrückerstattungen auf die Ergebnisse sowie stagnierende Schuhumsätze. Für eine höhere Bewertung werden nachhaltige Margensteigerungen ohne Erstattungen und neues Wachstum im Schuhgeschäft als nötig angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

Die Aktie von adidas erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,63 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,07 %, über 10 Jahre bei 0,54 %.

Informationen zur adidas Aktie

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,00 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,74 %. PUMA notiert im Minus, mit -0,04 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -0,41 %.

Der Dax hat seinen jüngsten Erholungskurs am Donnerstag beschleunigt fortgesetzt. Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ die Leitzinsen im Euroraum trotz erhöhter Inflation erwartungsgemäß unverändert. "Die Zinspause ist richtig", schrieb Michael …

Rückenwind in Frankfurt, Gegenwind an der Wall Street: DAX und MDAX legen kräftig zu, während US-Indizes nachgeben. Bei den Einzelwerten glänzen adidas, Salzgitter und Basler.

Top- und Flop-Aktien am 29.10.2026 im Eurozone 50.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,07 % 1 Monat +12,24 % 3 Monate -7,53 % 1 Jahr -9,22 %

adidas Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 29.10.2026, 19:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der adidas Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur adidas Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.