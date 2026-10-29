JEFFERIES stuft OHB SE auf 'Buy'
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Angesichts einer soliden Margenentwicklung sollten sich die positiven Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Bremer Raumfahrtunternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 245EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 19:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: OHB SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: OHB SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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