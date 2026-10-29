Für dieses Unternehmen sind die Aixtron Zahlen höchst spannend!

Das Q3-Update von AIXTRON: Für LayTec ein Nachfragesignal von 9/10 – und deutlich positiv für Nynomic

Die entscheidende Kombination: Bereits heute starke Aufträge in der Photonik und zusätzliche Chancen durch erste positive Signale bei Leistungshalbleitern.

▪️ Auftragseingang in Q3: 274,9 Mio. €, +122% gegenüber dem Vorjahr

▪️ Optoelektronik: rund 68% des Anlagenauftragseingangs

▪️ Anlagenauftragsbestand: 549,4 Mio. €, +92%, wobei InP-basierte optische Komponenten den größten Anteil ausmachen

▪️ Der InP-Auftragsbestand schafft Umsatzvisibilität bis weit in das Jahr 2027

Mindestens ebenso interessant sind die längerfristigen Aussagen:

→ AIXTRON sieht den Photonik-Investitionszyklus noch in einer frühen Phase und erwartet eine Fortsetzung bis 2030.

→ Anwendungen für photonische integrierte Schaltkreise, sogenannte PICs, sorgen bereits für Aufträge.

→ Optische Scale-up-Verbindungen zwischen GPUs könnten ab 2027/28 eine zusätzliche Nachfragewelle auslösen.

Was bedeutet das für Nynomic?

Die Tochtergesellschaft LayTec liefert optische In-situ-Messtechnik, die in AIXTRON-Reaktoren eingesetzt wird. Die Systeme überwachen während des Halbleiterwachstums entscheidende Prozessparameter und helfen den Herstellern, Qualität und Ausbeute zu kontrollieren.

Mehr relevante Reaktorauslieferungen schaffen damit zusätzliche Absatzchancen für LayTec – abhängig von der jeweiligen Konfiguration und dem Zeitpunkt der Auslieferung.

Ein besonders interessanter Punkt: Der Übergang auf 6-Zoll-InP-Wafer verläuft langsamer als von AIXTRON erwartet. Die niedrigere Produktionskapazität kleinerer Wafer kann den Bedarf an zusätzlichen Reaktoren und damit potenziell auch an integrierter Messtechnik erhöhen.

Die Entwicklung beschränkt sich jedoch nicht auf InP.

Erste positive Investitionssignale bei GaN könnten LayTec neben der Photonik eine zweite Wachstumssäule eröffnen: durch Prozessüberwachung während der Epitaxie von Leistungshalbleitern und perspektivisch durch zusätzliche Anwendungen in der Ätzprozess-Messtechnik.

Auch eine Stabilisierung bei SiC würde das Branchenumfeld verbessern. Die Erholung erscheint hier allerdings noch weniger weit fortgeschritten. Zudem sollte LayTecs SiC-Exponierung nicht einfach mit dem Potenzial bei GaN gleichgesetzt werden.

Die Investmentthese wird damit breiter: ein bereits laufender Ausbau der Photonik-Kapazitäten, ergänzt um mögliches zusätzliches Wachstum durch eine Erholung der Investitionen in Leistungshalbleiter.

Warum keine 10/10? Die Auftragseingänge von AIXTRON sind nicht automatisch Umsätze von LayTec. Der Messtechnikanteil je Reaktor, der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung und die Stärke der Erholung bei Leistungshalbleitern bleiben wichtige Variablen.

Dennoch erhöhen diese Aussagen die Wahrscheinlichkeit eines mehrjährigen Wachstumszyklus für LayTec – gestützt durch erhebliche Anlagenbestellungen und nicht nur durch positiven Photonik-Optimismus.

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