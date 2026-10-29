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    Die Aixtron Aussagen liefern für diesen Small Cap einen interessanten Hinweis!

    SiC Aktie im Fokus

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    Dies deutet auf den Beginn einer Erholung bei GaN und SiC hin.

    Positiver GaN- und SiC-Cross-Read für SGL Carbon durch das Q3-Update von AIXTRON

    Bei AIXTRON entfielen im dritten Quartal rund 24% des Anlagenauftragseingangs auf die Leistungselektronik. Noch wichtiger: Das Unternehmen erhielt erste Aufträge für Kapazitätserweiterungen und sieht eine wachsende Projektpipeline. Dies deutet auf den Beginn einer Erholung bei GaN und SiC hin.

     

    Für SGL Carbon ist das über zwei Kanäle relevant:

    ▪️ GaN – direkter Effekt
    AIXTRON ist im GaN-Anlagengeschäft Kunde von SGL. Mehr G10-GaN-Systeme erzeugen daher direkte Nachfrage nach Graphitkomponenten und SiC-beschichteten Suszeptoren. Mit dem Produktionshochlauf der Kunden entsteht anschließend wiederkehrender Ersatzbedarf.

    AIXTRON erwartet ab 2027 zunehmendes Momentum durch GaN-Anwendungen in der Stromversorgung von KI-Rechenzentren und in 800-Volt-HVDC-Architekturen.

     

    ▪️ SiC – direkter und indirekter Effekt
    Der Markt für neue SiC-Anlagen bleibt zwar schwach, AIXTRON berichtet jedoch ausdrücklich von einer steigenden Kundenauslastung. Das sollte die Nachfrage nach Graphit-Verbrauchsmaterialien in der Epitaxie und insbesondere nach SiC-Substraten unterstützen.

    Eine höhere Substratnachfrage erfordert letztlich mehr Kristallzuchtdurchläufe bei Unternehmen wie SICC – einem bestätigten SGL-Kunden – und damit mehr Graphitheizer, Tiegel und Isolationsmaterialien.

    Zusätzliche Nachfrage könnte durch 2-kV- und 3-kV-Bauteile für die Stromumwandlung zwischen Netz und Rechenzentrum, Solid-State-Transformatoren sowie die Umstellung von Elektrofahrzeugen von 400 auf 800 Volt entstehen.

    Das ist noch kein breiter SiC-Investitionsboom. Die Kombination aus steigender Auslastung, ersten Erweiterungsaufträgen und einer wachsenden Projektpipeline ist für SGL Carbon aber ein klar positives Frühzyklus-Signal.

     

     

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    *Keine Anlageberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

    **Die Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund enthalten.

     

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    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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