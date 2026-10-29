Die Aixtron Aussagen liefern für diesen Small Cap einen interessanten Hinweis!

Positiver GaN- und SiC-Cross-Read für SGL Carbon durch das Q3-Update von AIXTRON

Bei AIXTRON entfielen im dritten Quartal rund 24% des Anlagenauftragseingangs auf die Leistungselektronik. Noch wichtiger: Das Unternehmen erhielt erste Aufträge für Kapazitätserweiterungen und sieht eine wachsende Projektpipeline. Dies deutet auf den Beginn einer Erholung bei GaN und SiC hin.

Für SGL Carbon ist das über zwei Kanäle relevant:

▪️ GaN – direkter Effekt

AIXTRON ist im GaN-Anlagengeschäft Kunde von SGL. Mehr G10-GaN-Systeme erzeugen daher direkte Nachfrage nach Graphitkomponenten und SiC-beschichteten Suszeptoren. Mit dem Produktionshochlauf der Kunden entsteht anschließend wiederkehrender Ersatzbedarf.

AIXTRON erwartet ab 2027 zunehmendes Momentum durch GaN-Anwendungen in der Stromversorgung von KI-Rechenzentren und in 800-Volt-HVDC-Architekturen.

▪️ SiC – direkter und indirekter Effekt

Der Markt für neue SiC-Anlagen bleibt zwar schwach, AIXTRON berichtet jedoch ausdrücklich von einer steigenden Kundenauslastung. Das sollte die Nachfrage nach Graphit-Verbrauchsmaterialien in der Epitaxie und insbesondere nach SiC-Substraten unterstützen.

Eine höhere Substratnachfrage erfordert letztlich mehr Kristallzuchtdurchläufe bei Unternehmen wie SICC – einem bestätigten SGL-Kunden – und damit mehr Graphitheizer, Tiegel und Isolationsmaterialien.

Zusätzliche Nachfrage könnte durch 2-kV- und 3-kV-Bauteile für die Stromumwandlung zwischen Netz und Rechenzentrum, Solid-State-Transformatoren sowie die Umstellung von Elektrofahrzeugen von 400 auf 800 Volt entstehen.

Das ist noch kein breiter SiC-Investitionsboom. Die Kombination aus steigender Auslastung, ersten Erweiterungsaufträgen und einer wachsenden Projektpipeline ist für SGL Carbon aber ein klar positives Frühzyklus-Signal.

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